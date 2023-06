https://sputniknews.lat/20230608/la-crisis-economica-argentina-pone-a-su-clase-media-en-peligro-de-extincion-1140336538.html

La crisis económica argentina pone a su clase media en peligro de extinción

La crisis económica argentina pone a su clase media en peligro de extinción

El fuerte deterioro de los salarios golpea no solo a los sectores más carenciados, sino también a quienes apenas se asoman por encima de la línea de pobreza...

Emblema distintivo en Latinoamérica, termómetro del clima político en años electorales e insignia de la idiosincrasia nacional: la clase media argentina constituye un sector clave de la pirámide social. Sin embargo, el tembladeral económico que azota al país austral pone en jaque su subsistencia, ante una inflación que roza el 110% interanual.Si hasta fines del siglo XX Argentina vio crecer a sus sectores medios al calor de la movilidad social ascendente y el fortalecimiento del estado de bienestar a nivel mundial, la última década exhibe la contracara directa: el estancamiento económico iniciado en el 2011 no hizo más que profundizarse hasta convertir al 2023 en el sexto año consecutivo de caída de los salarios.Apuntalada por el aumento en el precio de los alquileres —que por ley subieron un 100% entre junio del 2022 y junio del 2023, en su único aumento anual—, la educación privada —cuya última suba mensual registró un 11,1% en mayo—, las prestadoras de salud privadas y los combustibles, la presión sobre el salario de los sectores medios genera que llegar a fin de mes se torne una odisea.El acuciante panorama no sabe de ideologías. La década de estancamiento incluye al último mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), al de Mauricio Macri (2015-2019) y al actual de Alberto Fernández (2015-2019).Golpe al bolsillo"Todos los sectores perdieron poder adquisitivo: hoy la situación salarial es mucho más comprometida que en años anteriores. Esto afecta cada vez a una porción más amplia de la población, pero ahora se refleja particularmente en los sectores medios", explica a Sputnik Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI)Si bien el costo de la crisis recae sobre los hombros de la población más vulnerable —la pobreza infantil alcanza al 60% de los menores de 18 años—, el deterioro salarial ya impacta de lleno en quienes apenas logran escapar a esa condición.De acuerdo con Fernando Moiguer, economista y consultor especializado en consumo, "en los sectores bajos, el 66% de las personas vive al día, es decir que si no trabaja, no cobra. En la clase media, este valor llega al 46%. Es inédito: casi la mitad de la clase media depende de su ingreso en la diaria".La pauperización de los ingresos que alcanza incluso a quienes viven de empleos típicamente asociados a la clase media profesional: "La precarización de profesiones que antes eran bien remuneradas, como médicos o abogados, llevan a que este sea el momento más adverso para la clase media que yo recuerde", postula el consultor.Sin precedentesAgustin Salvia es un reconocido sociólogo que dirige el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. En conversación con Sputnik, el investigador indica que la situación social actual inició hace más de una década: "Desde hace unos 15 años hay un proceso de caída paulatina de los segmentos medios y medios bajos que los lleva a atravesar una situación de pobreza. Este es un deterioro crónico".Moiguer considera que "no solo es la cantidad de tiempo que la crisis se ha prolongado, sino también la falta de futuro. En Argentina muy pocos imaginan un futuro, y esto se ve más claramente en los jóvenes”.Por supuesto, la evolución no fue lineal. Mientras que entre el 2011 y el 2017 la pérdida de poder adquisitivo incrementó paulatinamente como producto del estancamiento económico, en esta segunda etapa la pendiente se verticalizó. Según un informe de la Organización No Gubernamental Chequeado, los salarios perdieron un 20% de poder adquisitivo durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), y acumulan cerca de un 5% adicional durante el actual gobierno de Alberto Fernandez."El Producto Bruto Interno per cápita de hoy es menor que el de 1974. Además, antes el 10% más rico cobraba el quíntuple que el más bajo, mientras que hoy cobra 50 veces más: la sociedad se hizo violentamente aún más desigual", explica Moiguer.Según Mayra Arena, consultora especializada en consumo masivo, "Argentina está acostumbrada a la inflación, los trabajadores convivimos siempre con ella. Pero un incremento del 10% mensual elimina cualquier capacidad de previsión. Este deterioro de los ingresos tan sostenido en el tiempo es algo nuevo", afirma a Sputnik.En la cornisaLa inestabilidad reflejada en la dispersión de precios producto de la inflación también genera distorsiones en el mercado laboral. "Trabajadores de plataformas que pedalean 12 horas por día pueden alcanzar ingresos de clase media, pero sin coberturas ni garantías, a diferencia de los sectores medios históricos", señala Arena. "En cambio, la histórica clase media baja que sí tiene empleo registrado y garantías, hoy casi que es pobre según sus ingresos", continúa."Cambió completamente la estructura social y laboral. Se ha legalizado un salario bajo la línea de la pobreza, lo cual en Argentina no existía: estar en blanco [formal] y ser pobre eran cosas incompatibles y hoy es una situación generalizada", agrega la consultora.El contraste que marca la especialista es rotundo: el cambio de perfil en la composición de cada sector social, medido por sus ingresos, exhibe la pauperización de sectores que antes veían como concreta la idea de ascenso social.Para Salvia, "quienes se han empobrecido quizás no reciban beneficios sociales ni los demanden. Lo que buscan es trabajar y ahorrar para invertir en su progreso, y lo ven cada vez más difícil. Estos son los más afectados, y, por lo tanto, son los más enojados con la política, porque a uno y otro lado del espectro ideológico solo acumulan frustraciones de haber pertenecido a un sector del que fueron expulsados".¿Adiós a los "gustitos"?Este contexto demanda ajustes de gastos otrora irrenunciables para este sector social."Lo que ajustan las familias de clase media es la indumentaria, las cenas en restaurantes y hasta las vacaciones. Incluso, queda sobre la mesa la posibilidad de frenar la educación privada de los hijos o incluso la prepaga de salud. Todos los gastos evitables se evitan", afirma Rudnik.Dentro de las variables de ajuste, destaca por su carga simbólica la vinculada a la formación de los niños. Moiguer lo expresa con crudeza: "Es importante lo que pasa en la educación, porque crece violentamente la tasa de escolaridad pública y no porque su nivel haya mejorado, sino porque se hace imposible pagar la cuota del colegio privado. Es una resignación muy fuerte".Muchos se creen clase media, aunque no lo sean...En Argentina una mayoría de la población se identifica con la clase media, aunque sus ingresos no necesariamente se condicen con los del sector."La mayoría de la gente se autopercibe clase media, aún quienes tienen ingresos por debajo de esa línea, que siguen considerándose como clase media y sigue pensando como tal", propone Rudnik.Según el consultor, el carácter distintivo del país austral consiste en su temprana apuesta por la educación: "Hay tres países de toda América que decidieron usar como vector de movilidad social ascendente a la educación, que son Costa Rica, Uruguay y Argentina, todos a inicios del siglo XX", sostiene.Sin embargo, esta cualidad habría sido paulatinamente desplazada: "En Argentina la educación dejó de ser un factor crucial. Educarse no asegura ni empleabilidad ni ascenso social: dejó de ser un motor de movilidad, que es lo que había distinguido al país", apunta Moiguer.El quiebre es marcado. Salvia lo expresa sin eufemismos: "Se rompió el proceso de movilidad social ascendente. En las clases medias se crearon las expectativas de que efectivamente podía verse ese proceso pero luego se ven frustrados".

