La ONU afirma que está contra el nazismo tras un reporte sobre símbolos de tropas ucranianas

La ONU afirma que está contra el nazismo tras un reporte sobre símbolos de tropas ucranianas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se opone a los nazis como una cuestión de principios, dijo este jueves el portavoz Stéphane Dujarric, tras la... 08.06.2023, Sputnik Mundo

El posicionamiento llega luego de que el diario The New York Times informó que algunos soldados ucranianos usaban símbolos nazis en el frente."Estamos en contra de los nazis y los símbolos de los nazis", dijo Dujarric en una conferencia de prensa cuando se le preguntó sobre el reporte.Los símbolos usados por algunas fuerzas militares en Ucrania incluyen el parche nazi de calavera y tibias cruzadas —Totenkopf, por su voz en alemán— y el llamado "sol negro", asociado con el jefe de las SS (siglas de Schutzstaffel, fuerzas de seguridad del régimen de Adolf Hitler) Heinrich Himmler y varios movimientos neonazis, según el informe.Al respecto, el portavoz de la ONU agregó que no tenían forma de verificar los informes.De acuerdo con lo reportado por el medio estadounidense, los soldados ucranianos han tomado como bandera alguna de la simbología utilizada en la Alemania nazi, que emprendió una guerra expansionista en Europa a finales de la década de 1930. Esto, advierte el diario, puede socavar el apoyo internacional a Kiev. El medio agrega que Ucrania lleva años en la lucha por contener "un movimiento marginal de extrema derecha" y reconoce que "algunos miembros de estos grupos" ahora conforman los batallones ucranianos. El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo al lanzar la operación militar especial, en febrero de 2022, que el objetivo era "desnazificar" a Ucrania y proteger a las poblaciones sujetas a la violencia dirigida por el régimen de Kiev.

