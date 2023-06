https://sputniknews.lat/20230608/la-visita-de-xiomara-castro-a-china-definira-el-rumbo-de-las-relaciones-bilaterales-1140299643.html

La visita de Xiomara Castro a China definirá el rumbo de las relaciones bilaterales

La visita de Xiomara Castro a China definirá el rumbo de las relaciones bilaterales

Menos de tres meses después del establecimiento de relaciones diplomáticas, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, visitará China.

Menos de tres meses después del establecimiento de relaciones diplomáticas, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, realizará una visita de Estado a China. Las conversaciones en Pekín se han organizado con poca antelación, lo que demuestra el interés de las partes en cooperar. El encargado de negocios de la Embajada china en Honduras, Yu Bo, declaró durante la inauguración de la Embajada china en Tegucigalpa que ambas partes establecieron rápidamente lazos y están cooperando con éxito en áreas como el comercio, la agricultura, la tecnología, la cultura, la educación y los medios de comunicación.El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, reiteró que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, China y Honduras han estado cumpliendo con sus obligaciones y trabajando juntos para dar un fuerte comienzo a las relaciones bilaterales. El 5 de junio, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, escribió en Twitter que "el renacimiento hondureño requiere nuevos horizontes políticos, científico-técnicos, comerciales y culturales". El ministro de Asuntos Exteriores hondureño, Enrique Reyna, pronunció a los periodistas en la ceremonia de la Embajada china que durante la visita se firmaría un paquete de memorándums y acuerdos marco. "Honduras busca la cooperación comercial y económica con China"Uno de los resultados de las conversaciones en Pekín podría ser el desarrollo del comercio, declara a Sputnik el director del Instituto de América Latina de la Universidad de Anhui Fan Hesheng."Honduras busca la cooperación comercial y económica con China. La visita de la presidenta Castro a China contribuirá a profundizar los intercambios comerciales con este país. Actualmente, el comercio bilateral es escaso, principalmente en productos básicos. China es un mercado enormemente atractivo, por lo que el acceso a él podría suponer un aumento del comercio para Honduras", destaca el experto. Al mismo tiempo, según su opinión, Honduras representa una parte muy pequeña del comercio exterior chino, no tiene muchos productos competitivos para entrar en el mercado chino. China, "un socio fiable"La presidenta hondureña espera obtener el tipo de apoyo de China continental que ni EEUU ni Taiwán pueden proporcionar, afirma el destacado investigador del Instituto de Estudios de América Latina Alexandr Harlamenko."La mandataria de Honduras busca en China apoyo económico y político para sus políticas, una forma de estabilizar su rumbo reformista de centro-izquierda. Honduras ve a China como un socio fiable que no se ve envuelto en conflictos y enfrentamientos militares, que defiende la paz y unas relaciones internacionales justas, que tiene un enorme potencial económico, que apoya el principio de soberanía y lucha contra la hegemonía. Todo esto conviene a países como Honduras", comenta el analista.La visita a China es una continuación de la política general de los líderes latinoamericanos de reforzar su independencia, acercándose a China y atrayendo su apoyo económico, destaca Harlamenko. Honduras, continúa, es tradicionalmente el país de la región más dependiente de Estados Unidos y bastante débil económicamente, por lo que los lazos con China son los más importantes para él. "Romper los lazos oficiales con Taiwán, aliado de Estados Unidos, fue una medida bastante audaz. Anteriormente, Honduras tenía grandes esperanzas puestas en la inversión y el apoyo económico prometidos por el presidente estadounidense [Joe] Biden, pero no recibió nada. Taiwán tampoco ha estado a la altura de las expectativas, sobre todo porque también tiene menos capacidad", señala.La visita de Xiomara Castro a Pekín "creará confianza política mutua"Las conversaciones de Pekín marcarán el rumbo de las relaciones bilaterales y ayudarán a diversificar la diplomacia de Honduras, afirma el experto Fan Hesheng.Esta visita fomentará los contactos entre los jefes de Estado, "creará confianza política mutua" y ayudará a establecer una dirección común para las relaciones bilaterales, cree el experto. La planificación para el futuro podría ser un tema importante, incluida la discusión de posibles áreas de cooperación, agrega. Se espera que se inicien en Pekín las negociaciones sobre una zona de libre comercio entre China y Honduras. El país centroamericano podrá exportar a China camarones, plátanos, melones, cigarrillos, carne de vacuno y otros productos en condiciones preferenciales. Esto apoyará su economía y hará más sostenible la cooperación bilateral.

