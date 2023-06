https://sputniknews.lat/20230608/que-hay-detras-del-cambio-de-ministros-en-el-gobierno-de-bolivia-1140322583.html

¿Qué hay detrás del cambio de ministros en el Gobierno de Bolivia?

¿Qué hay detrás del cambio de ministros en el Gobierno de Bolivia?

El presidente Luis Arce sustituyó a los titulares de Salud y Minería. No obstante, el expresidente Evo Morales y organizaciones sociales reclaman cambios en... 08.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-08T18:55+0000

2023-06-08T18:55+0000

2023-06-08T18:55+0000

américa latina

bolivia

luis arce

evo morales

movimiento al socialismo (mas)

central obrera boliviana (cob)

política

💬 opinión y análisis

ministro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/07/1140323558_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_688c2a777bd765b0e75554c15e563d92.jpg

Desde hace meses, un sector del Movimiento Al Socialismo (MAS) le exige al Gobierno de Luis Arce el cambio de algunos ministros de su gabinete.En sus dos años y medio de mandato, el presidente boliviano ya ha cambiado a cuatro ministros. Pero esta es la primera vez que lo hace sin que lo anteceda una denuncia judicial contra alguna de las autoridades.Los cambios afectaron a los Ministerios de Salud y de Minería, con la salida de Jeyson Auza y Ramiro Villavicencio, respectivamente. Mientras que la directiva del MAS reclama modificaciones en las carteras de Gobierno y de Justicia.¿Qué motivó estas sustituciones, que llegan a mitad del actual mandato?Sputnik conversó con el analista político Marcelo Arequipa, quien evaluó que "las dos carteras ministeriales que se han movido no tienen que ver con la disputa política en Bolivia".El cambio en el Ministerio de Salud "está fuertemente relacionado con la agenda social de salud. Por otro lado, la cartera de Minería tiene una agenda económica, con grandes proyectos mineros que tendrán repercusión en los siguientes años", consideró."Los cambios y las temáticas son sociales y económicas, no son políticas", agregó el experto.El nuevo ministro de Economía, Marcelino Quispe López, fue presidente y director de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La ministra de Salud que asumió, María Renée Castro, es bióloga molecular y hasta días atrás era la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional."Son promovidos de sus anteriores funciones. De alguna forma pueden llegar a tener meritocracia. Va por ahí el tema de los cambios ministeriales", dijo el analista.Objetivos por cumplirEl pasado 2 de junio por la mañana, Arce presentó a los nuevos ministros. Las autoridades salientes, Ramiro Villavicencio y Jeison Auza, estaban allí presentes, celebrando el traspaso de mando."Hay, sin duda, muchos temas todavía pendientes por hacer en diferentes ministerios, para poder llegar a los objetivos que nos habíamos planteado. El tiempo ya nos aprieta para llegar con cabalidad hacia el bicentenario", dijo el presidente en la Casa Grande del Pueblo. En 2025, cuando finalice este mandato, Bolivia cumplirá 200 años.Por su parte, la ministra Castro aseguró: "Es importante seguir profundizando en el trabajo enmarcado en el Sistema Único de Salud [SUS, creado en 2018 por el expresidente Morales]. Es una tarea que todavía tenemos pendiente, que también ha tenido su golpe después de la pandemia del COVID-19. Esta pandemia nos ha dejado múltiples enseñanzas".El ministro Quispe dijo que piensa "continuar con el plan trazado por mi antecesor. Vamos a acelerar los tiempos para poder producir fuentes de empleo, ingresos económicos para el Estado, generando, creando nuevas empresas, con nuevos empleos".Los reclamos al GobiernoEl senador del MAS Leonardo Loza, muy cercano al expresidente Morales, remarcó que los cambios requeridos no eran en esos gabinetes. "En el área de Justicia no se ha hecho nada. Yo creo que por ahí se debería haber empezado".Desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes dijo en conferencia de prensa que "los primeros que deberían salir son los ministros de Obras Públicas [Edgar Montaño] por las serias denuncias de corrupción y por la nula gestión en la aplicación de políticas para la reactivación económica. Asimismo, el ministro de Gobierno [Eduardo del Castillo] por todos los cuestionamientos en su contra", sentenció el legislador.Los reclamos también llegaron de la Central Obrera Boliviana (COB). "Va a haber más cambios de ministros, eso es lo que han pedido las bases", explicó su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, donde se reunieron los obreros."Estamos a dos años y medio de gestión. Se ha pedido mejorar la atención, no solamente a las organizaciones sociales, sino en todo lo que concierne a la reactivación y mejoramiento de la economía del Estado", declaró Huarachi.De acuerdo con la resolución del ampliado realizado en la ciudad amazónica, los obreros exigen "a nuestras autoridades de Gobierno la inmediata, urgente y necesaria evaluación de ministros y ministras. Y que sea con la participación de los sectores y representantes afiliados a la COB, para que se realice el cambio de varios de ellos que hoy están dañando a nuestro proceso y hacen quedar mal a nuestro Gobierno".Las palabras más duras vinieron del expresidente Morales (2006-2019), quien en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca manifestó que "es su responsabilidad [del presidente Luis Arce] haber incluido a ministros que no son del MAS-IPSP [Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos] y tratan de defenestrar la dirigencia o dividirnos"."Reiteramos por responsabilidad ante el pueblo que el MAS-IPSP no está en el Gobierno", agregó Morales.Una ventana para resolver las disputas"En Bolivia tenemos que vivir un proceso electoral de primarias electorales cerradas, solamente para la militancia de cada partido", que se realizarán en 2024, advirtió."Ese va a ser un momento muy interesante, cuando aparecerá más de un candidato en las organizaciones políticas. Y ahí se resolverá", consideró el analista.Para Arequipa, este sería el escenario más positivo. El más negativo "y más peligroso es que, producto de esta fricción, el MAS se fracture y se vaya cada uno con su liderazgo".

https://sputniknews.lat/20230605/bolivia-logra-superavit-comercial-de-71-millones-de-dolares-en-abril-1140233479.html

https://sputniknews.lat/20230601/la-paz-y-pekin-estudian-la-posible-apertura-de-bancos-chinos-en-bolivia-1140133429.html

https://sputniknews.lat/20230527/por-que-el-oficialismo-pretende-modificar-la-constitucion-de-bolivia-1139924758.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, luis arce, evo morales, movimiento al socialismo (mas), central obrera boliviana (cob), política, 💬 opinión y análisis, ministro