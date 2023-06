https://sputniknews.lat/20230608/son-los-suministros-de-tnt-japones-a-ucrania-una-participacion-directa-en-el-conflicto-1140344807.html

¿Son los suministros de TNT japonés a Ucrania una participación directa en el conflicto?

¿Son los suministros de TNT japonés a Ucrania una participación directa en el conflicto?

EEUU planea comprar trinitrotolueno (TNT) a Japón para equipar obuses de 155 mm, debido a la escasez de municiones y explosivos para equiparlas. Sputnik te... 08.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-08T12:51+0000

2023-06-08T12:51+0000

2023-06-08T12:51+0000

sputnik explica

🌏 asia

eeuu

ucrania

japón

🌍 europa

📰 suministro de armas a ucrania

trinitrotolueno (tnt)

🎖️ especiales militares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/08/1140341192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee10b661afbc6ed0d518ec4cdadaaf29.jpg

¿Por qué surgió el tema de la adquisición de TNT en Japón?En 2022 se produjeron en todo el mundo 16,5 millones de toneladas de explosivos. Los explosivos tienen amplias aplicaciones no solo en el ámbito militar, sino también en la industria. Por ejemplo, la extracción de mineral de hierro, carbón u otros fósiles no sería posible sin el uso de explosivos. Las explosiones martillean y aplastan la roca. Además, el TNT se utiliza a menudo para demoler rápidamente edificios.Con tal volumen de producción, parecería que no debería haber problemas para conseguir explosivos. Pero las industrias civil y militar usan diferentes calidades de TNT. En su fabricación hay residuos de ácido sulfúrico y nítrico, y para los proyectiles se necesita TNT purificado. La razón de ello es que el TNT bruto con el tiempo se convierte parcialmente en líquido, que es peligroso porque puede hacer que un proyectil explote en el cañón del arma. Asimismo, el TNT purificado tiene una potencia explosiva mucho mayor que el TNT crudo, y esto es fundamental para los proyectiles. Por lo tanto, se trata de la compra de precisamente TNT purificado, que es adecuado para la producción de proyectiles de artillería. Estos explosivos también se producen en EEUU, pero lo más probable es que las empresas hayan cerrado las instalaciones de purificación de TNT para ahorrar dinero y optimizar costes. Los consumidores civiles compran TNT sin tratar y la producción de proyectiles en EEUU se ha reducido al mínimo. Antes del inicio del conflicto en torno a Ucrania, Washington producía 14.400 proyectiles al mes. La munición M795 de 155 mm para el obús M-777 se llena con 10,8 kg de TNT. Eso supone un consumo de 155,5 toneladas de TNT al mes o 1.866 toneladas al año. Se trata de cantidades muy pequeñas. Los fabricantes de explosivos, que no tenían contratos de defensa, no purificaban el TNT.Escasez de proyectilesDurante tres décadas, EEUU libró guerras en las que predominaban las bombas y los misiles. Los obuses desempeñaron un papel secundario y solo se utilizaron con mayor intensidad en Afganistán. Pero en 2022, Washington empezó a ayudar a Ucrania, cuyas tropas usaron activamente obuses, suministrando sus M-777 de 155 mm con proyectiles para ellos. Luego resultó que las reservas y la producción de esta artillería eran muy escasas. En abril de 2023, EEUU envió a Kiev 160 obuses M-777, 1,5 millones de proyectiles convencionales y 6.500 proyectiles guiados para ellos. El Ejército de Ucrania empleaba entre 7.000 y 9.000 proyectiles al día, por lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido repetidamente más municiones. El Ejército estadounidense gastó 1.450 millones de dólares para aumentar su producción de proyectiles de 14.400 a 24.000 al mes, pero no fue suficiente: la producción de un mes en EEUU resulta bastar para las FFAA ucranianas solo para tres días. Hay planes para aumentar la producción a 85.000 unidades al mes en 2028, pero esto ya se limita a la producción de TNT. Durante este año, el Ejército estadounidense planea gastar 2.500 millones de dólares para mejorar la producción de trinitrotolueno y otros explosivos. Hasta que las nuevas plantas empiecen a producir, el país norteamericano recurre a sus reservas para seguir suministrando a Ucrania. Las municiones proceden de almacenes situados en EEUU y en Estados aliados. En Israel, por ejemplo, se colocaron depósitos de artillería estadounidense en caso de guerra, y el país tenía derecho a utilizarlos en caso de emergencia. En enero, EEUU se llevó 300.000 proyectiles de estos depósitos para Ucrania. Después, en abril, Corea del Sur acordó transferir 500.000 proyectiles de 155 mm a Washington con un reemplazo posterior.En general, los arsenales de munición estratégica de EEUU y sus aliados se están agotando. Una parte significativa de los M-777 ya fue destruida por ataques de drones, y estos obuses eran un objetivo prioritario. También la gran parte de la munición estadounidense fue destrozada en depósitos por ataques aéreos rusos.¿Es el suministro de TNT una participación en las hostilidades?A este respecto, hay que recordar que el suministro de materiales y explosivos para la producción de armas y municiones es una forma de participación en cualquier conflicto. Durante la Segunda Guerra Mundial, EEUU, por ejemplo, entregó grandes cantidades de material militar, armas, municiones y maquinaria industrial a la Unión Soviética en el marco del programa de Préstamo y Arriendo. Entre ello, 345.700 toneladas de explosivos en total. Por lo tanto, si Japón decide vender TNT refinado apto para la producción de munición a EEUU, significaría una participación real en el conflicto ucraniano. El estatus de Japón como Estado de autodefensa quedaría entonces en entredicho.

https://sputniknews.lat/20230602/eeuu-busca-en-japon-explosivos-para-proyectiles-destinados-a-kiev-en-medio-de-la-escasez-mundial-1140154887.html

https://sputniknews.lat/20230603/estados-unidos-esta-arrastrando-a-japon-a-un-conflicto-con-rusia-y-china-1140190838.html

🌏 asia

eeuu

ucrania

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, eeuu, ucrania, japón, 🌍 europa, 📰 suministro de armas a ucrania, trinitrotolueno (tnt), 🎖️ especiales militares