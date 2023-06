https://sputniknews.lat/20230609/afirman-que-el-sistema-sanitario-de-paraguay-puede-colapsar-si-no-se-sube-el-presupuesto-1140395643.html

Afirman que el sistema sanitario de Paraguay puede "colapsar" si no se sube el presupuesto

"Espero que el siguiente Gobierno analice la situación y destine los recursos necesarios; de caso contrario, vamos a estar colapsados. La deuda del Ministerio de Salud Pública en medicamentos es de aproximadamente 250 millones de dólares. Eso implica que del presupuesto de 1.150 millones solo van a quedar 900 millones, de los cuales el 60% son gastos rígidos. El problema es financiero y ahí está la voluntad política para transformar ese modelo. Tendríamos que revisar los impuestos y distribución de los recursos del Estado", afirmó Rolón. A mediados de enero, enfermos con cáncer se movilizaron en Paraguay por la falta de 22 fármacos vitales para los tratamientos de quimioterapia e internación, informó el diario La Nación. El 10 de marzo, padres de niños con cáncer reclamaron que existe un faltante de 10 medicamentos. El 1 de marzo, el ministro de Salud Pública, Julio Borba, admitió que el Gobierno debería triplicar el presupuesto para alcanzar los estándares internacionales, informó Última Hora. Rolón, quien además es gastroenterólogo pediatra, explicó a Sputnik que lo que se destina cada año como presupuesto en salud es aproximadamente 1.150 millones de dólares, cuando se necesita como mínimo 3.000 millones de dólares. Sostuvo que en ese caso "lastimosamente" van a tener que disminuir la cantidad de servicios en el sector público porque no van a tener "la suficiente espalda financiera para sostener la infraestructura, los talentos humanos, equipos, insumos, medicamentos". "Hay que entender que, si bien la vida no tiene precio, tiene un costo desde el punto de vista de la economía de la salud. En Paraguay cualquier persona que esté en nuestro territorio tiene acceso a la salud y lo que hay como oferta de servicio no tiene ningún costo. Entonces, hablar de un colapso con un modelo de salud perimido como el actual no es descabellado, y es una alerta que el próximo Gobierno debe tener en cuenta para poder diseñar un modelo de salud pública que responda a la necesidad de la población", agregó. Advirtió que en un escenario así se puede llegar a una "explosiva reacción de la población y eso sabemos cómo termina", por lo que es necesario "resolver los problemas de base". "Hay que honrar las deudas porque también hay una industria farmacéutica que sostiene, estemos o no de acuerdo. Hay una situación que va a tener un efecto colateral en la economía del país. Hay que pensar en un cambio de modelo que es una necesidad, el actual modelo de salud pública es insostenible", afirmó. Según el portal Pharmabiz, el Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay realizó el 15 de mayo un desembolso para saldar su deuda con la industria de farmacéutica; el ente estatal pagó 112 millones de dólares de los 200 millones acumulados. Inequidad territorial Rolón sostuvo que hay una "inequidad territorial", ya que no en todas las regiones hay servicios para responder a la demanda, agregó. "Termina en el no acceso a la salud y se genera una discriminación territorial, y a partir de ahí, el tiempo, que es el enemigo del cáncer, juega su rol. (…) Yo no diría que en Paraguay exista una diferenciación en la obtención a los servicios médicos en relación con el género o la clase, porque nuestro modelo de salud pública es de acceso universal y sin aranceles para el paciente, pero el problema está en la posibilidad de acceder a los medicamentos", afirmó. Sostuvo que existe una "baja calidad del gasto" y una "inadecuación estructural", ya que no se potencia la resolución de los problemas ante las características de la población. "Para corregirlo, hay que incrementar la gobernanza del Ministerio de Salud. Hay que analizar, ofrecer un mínimo de cobertura, la famosa universalización de un piso de cobertura y lo más importante es la descentralización, las regiones tienen que tener la capacidad de resolución, hay que darles las herramientas, que ese director regional tenga la capacidad financiera de acuerdo a su realidad. Es clave fortalecer el primer nivel de atención de salud", indicó. Sostuvo que es necesario pensar en un nuevo modelo contributivo, parecido al de Uruguay, Argentina, Brasil o Chile. "Paraguay necesariamente tiene que cambiar el sistema de salud. Tengo la fe que como país vamos a empezar a transformar la salud pública en este nuevo Gobierno, que pasa por aceptar que estamos mal, que tenemos recursos insuficientes, reconociendo que lo mínimo que tenemos que tener son 3.000 millones de dólares. Y eso se tiene que dar en un lapso de dos o tres años", agregó. El nuevo Gobierno, liderado por Peña, asumirá funciones el 15 de agosto.

