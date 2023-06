https://sputniknews.lat/20230609/amlo-anuncia-propuesta-de-reforma-sobre-limites-de-gastos-de-publicidad-para-gobiernos-estatales-1140391738.html

AMLO anuncia propuesta de reforma sobre límites de gastos de publicidad para gobiernos estatales

AMLO anuncia propuesta de reforma sobre límites de gastos de publicidad para gobiernos estatales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que analiza presentar una reforma para quitar los límites de gastos de publicidad para los gobiernos... 09.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-09T15:22+0000

2023-06-09T15:22+0000

2023-06-09T15:22+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

publicidad

política

reforma

gobierno

gobierno de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/09/1140391275_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8d7720fd9e97a32936bfc0406cb2be90.jpg

En conferencia de prensa, el mandatario latinoamericano señaló que si bien cada entidad de México es autónoma, la medida que plantea podría ayudarles a tener mejores finanzas públicas."Los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Eso lo quiero tomar en cuenta, pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto de publicidad porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero", destacó.López Obrador también recordó que, al iniciar su sexenio en 2018, recomendó que cada estado que conforma el país no adquiriese deuda."Esto para que no se deje en situación de quiebra a los estados, las finanzas públicas de los estados. Era lo que pasaba antes, que no había límite y crecían y crecían las deudas, como lo que sucedió en Coahuila y otras entidades", apuntó.El presidente mexicano hizo hincapié en que el objetivo de su Gobierno y de la Cuarta Transformación es que las administraciones, sean federal o estatales, no puedan enriquecerse a costa de las necesidades de la población, y el destinar presupuesto para publicidad podría afectar esta misión.

https://sputniknews.lat/20230608/aerolinea-estatal-de-mexico-podria-llamarse-maya-si-no-hay-acuerdo-con-mexicana-informa-amlo-1140357135.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico, publicidad, política, reforma, gobierno, gobierno de méxico