"Las sanciones antirrusas no funcionan como se dice": la economía y sociedad europeas se estancan

"Las sanciones antirrusas no funcionan como se dice": la economía y sociedad europeas se estancan

Europa sigue sufriendo las sanciones antirrusas: el apoyo a Ucrania golpeó duramente a las economías de la Unión Europea (UE), y los altos precios de la... 09.06.2023, Sputnik Mundo

El conflicto en torno a Ucrania golpeó duramente a Europa con la afluencia de refugiados a Estados más pobres, el fin del gas barato y la pérdida de los mercados rusos. Los precios de los alimentos se dispararon y la escasez de energía provocó el cierre de fábricas y acerías. Ahora, según Forbes, el continente se encuentra en recesión técnica, ya que el PIB del primer trimestre fue del -0,1%, y todavía está estancado. En términos cuantitativos, es inferior al PIB europeo de 2021.Asimismo, la tasa de desempleo en Europa es peor —en algunos países es casi el doble— que en EEUU, donde se situaba en el 3,7% en mayo. El Estado con el nivel de paro aún más alto que en algunos países de América Latina es España (13%), seguida por Portugal (7,2%) y Francia (7,1%).En cuanto a los precios de la energía, a pesar de su bajada debido a la ralentización de la demanda, son entre tres y cuatro veces más altos que antes del COVID-19. El nivel de inflación también sigue siendo elevado: de hecho, es superior al de Brasil, China, la India y Arabia Saudita. El Banco Mundial en su informe reciente indicó que Europa se enfrenta ahora a una crisis del "coste de la vida". Sus orígenes radican en las sanciones antirrusas que la UE empezó a imponer desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania. Además, los países europeos respondieron a la crisis con ayudas sociales y subvenciones que incluían una moratoria en las subidas y topes de los precios de la energía y electricidad, recortes en las tarifas del transporte público, etc. El jefe de investigación de la empresa Bretton Woods Research, Vlad Signorelli, "no ve nada bueno" respecto a las perspectivas económicas del continente.Aunque la Unión actualmente estudia imponer el 11 paquete de sanciones contra Rusia, al que se oponen Grecia y Hungría, el 8 de junio volvió a fracasar en acordar las medidas restrictivas.Mientras que prosiguen las hostilidades, cada vez más países de fuera de Europa piden que se ponga fin a ellas, destaca Forbes. Incluso muchos titulares en los medios occidentales señalan la creciente "fatiga" del conflicto. Por ejemplo, The New York Times calificó de nazi a la unidad militar ucraniana Batallón Azov (prohibido en Rusia por extremista y terrorista), cuyos soldados llevan insignias nazis en sus uniformes. A su vez, The Washington Post publicó un artículo sobre un grupo ucraniano que voló por los aires el gasoducto Nord Stream. Por ello, el autor del artículo no duda que un cese de la crisis sea "bueno para Europa"."De un día para otro, a las voces de Europa se unirán las de China, Brasil e Indonesia para obligar a los diplomáticos de Rusia y Ucrania a poner fin al conflicto", se resumió.

