Privatizar PDVSA: la propuesta de la oposición venezolana que beneficiaría a EEUU

Privatizar PDVSA: la propuesta de la oposición venezolana que beneficiaría a EEUU

09.06.2023

2023-06-09T04:17+0000

2023-06-09T04:17+0000

2023-06-09T04:17+0000

La coordinadora del movimiento Vente Venezuela y precandidata presidencial para las elecciones primarias opositoras de octubre próximo, María Corina Machado, ha insistido en la necesidad de privatizar la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). De acuerdo con la dirigente, el país sudamericano debería abrir los mercados a la inversión privada. Machado opina que mediante la privatización de la petrolera, así como de otras empresas de diversos rubros, habría mayor transparencia, aumentaría la competencia y se reducirían los costos.En diálogo con Sputnik, el economista venezolano Rafael Quiroz, experto en hidrocarburos y docente universitario, aseguró que el argumento de que PDVSA "está mal manejada, quebrada" para justificar su privatización, es "muy baladí" y que "no puede utilizarse". Con ese criterio, "podría desmembrarse al Estado venezolano", si las cifras fueran desfavorecedoras.Con la privatización de la petrolera, el patrimonio estatal pasaría a manos internacionales y no a privados venezolanos, estimó el analista. "Entre los sectores empresariales en el país no hay capital para la compra de PDVSA", aunque sí podría haber para "meterse en el negocio petrolero" con foco en la "refinación, comercialización y transporte", apuntó.Privatizar: perder la soberaníaLo más grave de la intención privatizadora para Quiroz radica en la pérdida de la soberanía debido a que otros definen "cuántos barriles tengo que producir, vender o exportar, a qué países se venden, en qué condiciones".El economista explicó que desde un sector de la oposición, e incluso algunos especialistas en hidrocarburos, se cree que el petróleo es una mercancía o una materia prima como cualquier otra, algo en lo que "están equivocados"."El petróleo es diferente: es un arma política porque es economía y política. Sin petróleo no hay crecimiento ni desarrollo económico, no hay guerras", sostuvo Quiroz.Una medida que beneficiaría a EEUUPara Quiroz la iniciativa de la opositora no sería beneficiosa para los intereses nacionales, pero resultaría conveniente para EEUU, que "haría fiestas patrimoniales si le pudiera poner las manos a PDVSA por las vías de la privatización".El experto explicó que en caso de apostar a privatizar la compañía, "seguramente se harán presentes las grandes empresas internacionales", particularmente las norteamericanas."A EEUU le conviene tener un andamiaje industrial, una infraestructura como las que hay en PDVSA, independientemente de cómo se encuentra ahora", afirmó.Pieza claveSi se llegase a privatizar PDVSA, opina Quiroz, Venezuela debería salirse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ya que no podría seguir honrando los compromisos de producción petrolera asumidos por sus integrantes.El Estado perdería "una empresa básica, fundamental y estratégica de la economía venezolana", que ha sido "pieza clave" en el proceso de industrialización y desarrollo económico del país en los últimos 120 años, sostuvo el economista.En ese sentido, el especialista consideró que "no se puede hacer una campaña presidencial con un populismo petrolero que no tiene sentido de responsabilidad nacional".Quiroz coincidió con Machado en que debe administrarse PDVSA con eficiencia, sin embargo, afirmó que el hecho de que haya gerentes que no sepan manejar las compañías no habilita que se busque el camino de la privatización.El experto recordó que durante años la petrolera estatal "llegó a constituirse como una de las principales empresas de petróleo del mundo".Eso demuestra, para Quiroz, que el Estado venezolano puede ser un buen empresario, aunque eso también depende de la designación de las autoridades al frente de la petrolera, un criterio que, considera, se tendría que modificar.PDVSA enfrenta desde hace más seis años sanciones impuestas por EEUU. Estas disposiciones contra la petrolera, de acuerdo con la Administración de Nicolás Maduro, le impiden cualquier transacción en el sistema financiero estadounidense, ya sea para fondeo, compra de repuestos o servicios de mantenimiento.El Gobierno venezolano sostiene que las más de 900 medidas coercitivas impuestas sobre la nación sudamericana redujeron el 99% de sus ingresos.

