¿Qué papel juega el movimiento indígena de cara a las elecciones en Ecuador?

¿Qué papel juega el movimiento indígena de cara a las elecciones en Ecuador?

Leónidas Iza renunció el pasado 2 de junio a su candidatura presidencial para las elecciones del 20 de agosto próximo. El dirigente indígena indicó que "no hay las condiciones necesarias para participar" de los comicios bajo el alero de Pachakutik, brazo político de la Conaie.El quiebre recae en el liderazgo de Marlon Santi en el partido indígena, a quien acusan de apropiarse del mismo, indicaron medios locales.En conversación con Sputnik, el sociólogo, analista político y académico ecuatoriano Henry Allan sostiene que en la disputa entre Pachakutik y el movimiento indígena representado por la Conaie, "están atravesadas dos grandes tensiones, la de origen o visión del mundo, y a esto se suma la polarización política del país, que es correísmo [el grupo a favor del movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa] o anticorreísmo".Para entender la conflictividad en el seno del movimiento indígena del Ecuador es necesario comprender las dinámicas de los dos principales sectores en la interna de la Conaie y su expresión político-institucional, adelantó el analista."La Conaie es la organización social que actúa por fuera del sistema de partidos políticos y agrupa a todos los pueblos indígenas del Ecuador, tanto de la Amazonía, de la Sierra y de la Costa, es el movimiento social por antonomasia", explicó Allan."Por otro lado, tienes al Pachakutik, que es la expresión política de la Conaie y que sí es un partido político, creado por la Conaie, y que actúa dentro del sistema de partidos", agregó.Hasta hace algunos años, la Conaie "ejercía un fuerte poder y control sobre su expresión política". A partir de 2012, comienza una fractura cuando asume el poder, dentro Pachakutik, una "facción política que podríamos denominar etnicista", aclaró Allan.El ala etnicista "empieza a ganar más fuerza y es la que ha ejercido un predominio en la Conaie a partir de 2012 y 2013". Esta facción "está más interesada, por ejemplo, en reformas que reconozcan la diferencia, el país pluricultural y multidiverso, lo cual está bien".Sin embargo, esta postura política "abandonó las demandas de carácter estructural: reforma agraria, tierras, repartición de las riquezas, entre otras", advirtió el experto.Liderada actualmente por Marlon Santi, el ala etnicista "es la que permanentemente negoció con la oposición política de derecha", acusó Allan. "Es una facción que primero se opuso a las políticas del correísmo, acusándolos de persecución y de no reconocer las demandas de un Estado pluricultural y diverso", recordó.Al interior de la Conaie, desde hace un par de años, surgió una facción que viene más de la formación marxista y mariateguista, liderada por Leonidas Iza, que recoge un discurso antiimperialista y de distribución de la riqueza, explicó Allan. Candidaturas, consensos y fragmentaciónAdemás de la retirada de Iza, tampoco se presentará a las elecciones el excongresista Salvador Quishpe, otro de los precandidatos vinculados a Pachakutik, por no cumplir los requisitos internos para su inscripción.Henry Allan se muestra escéptico sobre la existencia de una candidatura presidencial desde el movimiento indigena. "La facción clásica y progresista de Iza no va a permitir que esta facción cercana a Lasso lance una candidatura a la presidencia. Se juega el prestigio del movimiento indígena", enfatizó."Creo que no va a haber candidatura de Pachakutik. Es una especulación, mas no creo que solucionen sus disputas para lanzar una candidatura unificada, y si lo hacen, probablemente eso quiebre al movimiento, (en) lo cual ninguna de las dos facciones están interesadas", manifestó."Van a apostar muy fuerte para obtener una bancada importante de asambleístas. Recordemos que Pachakutik tiene una importante votación en las provincias de mayoría indígena en la sierra central", indicó Allan.

