https://sputniknews.lat/20230609/ultimo-intento-de-una-nueva-constitucion-en-chile-1140397825.html

Último intento de una nueva Constitución en Chile

Último intento de una nueva Constitución en Chile

En Santiago de Chile comenzó a sesionar el Consejo Constitucional encargado de redactar el nuevo proyecto de Constitución. A diferencia de la Convención... 09.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-09T16:50+0000

2023-06-09T16:50+0000

2023-06-09T16:50+0000

qué pasa

gabriel boric

chile

constitución de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/09/1140397669_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_b171adf3fc7f17d55fb2ad915933e40c.jpg

Último intento de una nueva Constitución en Chile Último intento de una nueva Constitución en Chile

El presidente, Gabriel Boric, anunció que si el proyecto constitucional resultante de este proceso no es aprobado, no intentará una nueva modificación. El destino de Chile puede debatirse entre la vieja Constitución –heredada de Pinochet–, o una elaborada por la nueva derecha pinochetista.Juan Pablo Sanhueza, analista político y presidente del Partido Popular de Chile, explica sobre este proceso constituyente que "el Partido Republicano va a tratar de parapetarse en aquellos principios constitucionales de la Constitución de Pinochet de 1980 que le parezcan fundamentales, no temiendo sacrificar otras cuestiones más de forma a la hora de tener que resolver el texto final".

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

gabriel boric, chile, constitución de chile, аудио