Zapatistas chiapanecos acusan agresiones armadas en su territorio durante una marcha en CDMX

Cientos de ciudadanos y decenas de organizaciones protestaron este jueves 8 de junio en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para denunciar una... 09.06.2023, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

emiliano zapata

ricardo flores magón

chiapas

península de yucatán

ejército zapatista de liberación nacional (ezln)

ejército de méxico

paramilitares

La movilización comenzó pasadas las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia, ubicado sobre Paseo de la Reforma, y avanzó hacia el Zócalo capitalino, en el cuadro principal de la capital mexicana.Los inconformes expresaron consignas como "Chiapas no es cuartel, fuera Ejército de él", "Zapata vive" o bien "AMLO decía que todo cambiaría, mentira, mentira, es la misma porquería"Grupos paramilitares agrupados e identificados como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) han asediado a comunidades chiapanecas en las últimas semanas, denunciaron los manifestantes y acusaron que Jorge López Santis se debate entre la vida y la muerte tras ser agredido por estas fuerzas irregulares.Zapatistas subrayaron agresiones en particular contra la comunidad de Moisés Gandhi, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón ubicado en territorio chiapaneco. El Congreso Nacional Indígena (CNI), que propuso una candidata presidencial en las elecciones de 2018, y la red Todos los Derechos para Todos, establecieron en una conferencia de prensa realizada la primera semana de junio que han sido agredidos a balazos en la comunidad y responsabilizaron a la Orcao de la condición de salud de López Santis.Además, acusaron que la Orcao opera como fuerza paramilitar bajo el auspicio del Ejército de México y la anuencia del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.Las agresiones, denunciaron, no son hechos aislados ni responden a conflictos entre comunidades indígenas, sino que se trata de hostilidades sistémicas contra las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) activas en Chiapas.Se trata, dijeron, de una guerra de contrainsurgencia de baja intensidad contra pueblos y comunidades que siguen la vía autonomista de esa organización política, activa en el país desde el 1 de enero de 1994, cuando se alzaron en armas contra el entonces Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).El integrante del CNI Carlos González García acusó que en todo el territorio con presencia de comunidades zapatistas se observa una militarización sin precedentes incluso en comparación con 1994, cuando el levantamiento guerrillero fue hostilizado por las fuerzas federales.También acusó presencia de grupos del crimen organizado dedicados al acoso permanente contra las bases de apoyo zapatista y reprochó el silencio del Gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.Las permanentes hostilizaciones paramilitares, valoró González García, tienen como objetivo mermar la resistencia zapatista a megaproyectos como el Tren Maya, que pretende conectar turísticamente la Península de Yucatán, y el Corredor Interocéanico, que busca generar una vía comercial entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para trazar un enlace estratégico entre los océanos Pacífico y Atlántico.

