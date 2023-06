https://sputniknews.lat/20230610/abogada-de-alex-saab-el-caso-es-el-reflejo-del-crimen-de-eeuu-contra-el-pueblo-venezolano-1140404240.html

Abogada de Alex Saab: el caso es el reflejo "del crimen de EEUU contra el pueblo venezolano"

Abogada de Alex Saab: el caso es el reflejo "del crimen de EEUU contra el pueblo venezolano"

A tres años de su detención ilegal, el diplomático Alex Saab se mantiene bajo "condiciones de tortura física y psicológica", reveló a Sputnik una de sus... 10.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-10T01:40+0000

2023-06-10T01:40+0000

2023-06-10T01:40+0000

américa latina

alex saab

política

eeuu

venezuela

cabo verde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/09/1140402327_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0b404431f77aa80d6f0c04b787df9359.jpg

La prisión contra el diplomático Alex Saab en Estados Unidos "no cumple con las condiciones para una persona con su condición física", dijo a Sputnik la abogada venezolana Laila Tajeldine, que integra el equipo de defensores del detenido.A tres años de su detención ilegal en Cabo Verde, la litigante advirtió que Saab no accede a luz solar y es sometido de forma artificial a condiciones de frío. "Es importante decir que la comida que le dan en muchas oportunidades está vencida, y si no está vencida tiene algunos insectos", ejemplificó la venezolana.En ese contexto, Tajeldine subrayó que la situación de salud de Saab es "preocupante", especialmente porque "ha manifestado en muchas oportunidades que tiene dolores en dos muelas, producto de cómo fue torturado en Cabo Verde". Además, explicó que el diplomático sudamericano tiene muelas rotas debido a los golpes que recibió durante su detención ilegal en el país africano, piezas dentales que nunca le fueron extraídas. Por esa dolencia, incluso, el detenido "ha indicado que está vomitando sangre".Saab es, además, sobreviviente de un cáncer de estómago, por lo que requiere ciertos cuidados periódicos que, alertó la abogada, tampoco recibe. De hecho, no ha vuelto a ver a médicos especialistas desde su detención, ocurrida en junio de 2020."Podemos confirmar que estamos frente a una detención arbitraria, que solamente tiene motivaciones políticas y que evidentemente EEUU lo tiene en condiciones de tortura física y psicológica", resumió la abogada, recordando que el diplomático tampoco puede acceder a visitas de familiares o de funcionarios consulares.Situación jurídicaLos abogados de Saab deben afrontar el juicio contra el diplomático ante la Corte de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida. Según Tajeldine, la única estrategia de la Fiscalía estadounidense "ha sido tratar de posponer el caso", a pesar de que la defensa logró probar que su cliente estaba acreditado como diplomático por el Gobierno venezolano, por lo que no podía ser detenido."Luego de más de un año y tres meses se pudo realizar el juicio sobre su inmunidad pero luego vimos que, contrario al derecho, el juez dijo que, simplemente como no reconocen al Gobierno de Maduro, no reconocen la inmunidad del diplomático venezolano", apuntó.Para la abogada, el construido contra Saab es "un verdadero caso de lawfare" en el que "se manipula lo que dicen las normativas de EEUU para mantener en prisión política a un funcionario venezolano". "Se violan sus derechos humanos, lo hemos dicho en muchas oportunidades, además de sus derechos inherentes como funcionario diplomático a la inmunidad en la jurisdicción de otro país", subrayó.El 23 de diciembre de 2022, un juez federal de Estados Unidos rechazó una moción presentada por el empresario venezolano para desestimar cargos por presunto lavado de dinero, amparándose en su inmunidad diplomática. A pesar de que la defensa de Saab apeló la decisión, el tribunal competente todavía "no se ha dado por notificado". Por esa situación, los defensores de Saab comienzan a creer que debería existir una salida política que permita asegurar la liberación del diplomático.El rol de los organismos internacionalesTajeldine remarcó que muchas veces "a la gente se le olvida" que la irregularidad de la detención de Saab ha sido señalada por varios organismos internacionales, que reclamaron la excarcelación del nacido en Colombia pero nacionalizado venezolano."Tenemos que recordar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya se ha manifestado y pidió al Gobierno de Cabo Verde que se abstuviera de extraditar a Alex Saab a territorio de los EEUU, y también llamó la atención por la violación a los derechos humanos de Alex Saab en función de las torturas a las que fue sometido", enfatizó.A su vez, tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Cruz Roja Internacional mantuvieron reuniones con la familia de Saab para abordar su situación de salud.Tajeldine señaló que, con esos antecedentes, dentro de la Asamblea Nacional de venezuela "se habló de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI)" e incorporar la situación de Saab al caso conocido como Venezuela II, una causa presentada por el Gobierno de Nicolás Maduro ante el organismo que denuncia los daños causados al país por el bloqueo impuesto por EEUU.El también empresario de 51 años, nacido en Colombia y nacionalizado venezolano, había sido designado en 2018 como "enviado especial" por el Gobierno de Maduro, con el objetivo de negociar recursos humanitarios escasos, como alimentos y medicamentos, en uno de los puntos más álgidos del bloqueo económico impuesto a Venezuela desde Washington.Saab fue detenido en el país africano mientras se trasladaba en misión diplomática a Teherán, Irán, para concretar acuerdos de importación de insumos críticos durante la pandemia de COVID-19. La misión era necesaria debido al impacto de las medidas de ahogo económico propiciadas desde EEUU, que acusaba a Saab de supuestos delitos de conspiración y lavado de activos desde la Aministración del exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021).

https://sputniknews.lat/20230320/la-salud-de-alex-saab-empeora-en-su-detencion-en-eeuu-lleva-semanas-vomitando-sangre-1137097671.html

https://sputniknews.lat/20221228/caso-alex-saab-por-que-eeuu-pone-en-riesgo-a-sus-propios-diplomaticos-1134037436.html

https://sputniknews.lat/20221223/corte-de-eeuu-rechaza-mocion-de-alex-saab-para-desestimar-cargos-de-lavado-de-dinero-1133916539.html

https://sputniknews.lat/20221213/el-caso-alex-saab-un-acto-de-mala-fe-de-eeuu-contra-venezuela-1133522478.html

eeuu

venezuela

cabo verde

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alex saab, política, eeuu, venezuela, cabo verde