Baja la pobreza laboral en México, pero la magnitud del problema sigue siendo escandalosa

El porcentaje de la población ocupada en México a la que no le alcanza todo su sueldo para comprar los alimentos básicos para su sustento está disminuyendo, de acuerdo con cifras oficiales.El último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el órgano del Estado mexicano encargado de medir la pobreza, señala que, en el primer trimestre de 2023, a un 37,7% de la población mayor de 16 años con empleo no le alcanzaba para adquirir ni una canasta básica.El número representa una disminución de 1,1% con respecto a la cifra del primer trimestre de 2022, cuando 38,8% de la población se colocaba en lo que el Coneval califica como "pobreza laboral", pero que, de acuerdo con especialistas, podría ser considerada como pobreza extrema al considerar a la población cuyo ingreso no le alcanza para cubrir sus necesidades alimenticias básicas.El doctor en economía José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, explica en entrevista con Sputnik que uno de los datos relevantes del nuevo reporte de la institución es que se observa una disminución de la pobreza a pesar de la inflación que en los últimos meses ha golpeado no solo a México, sino a gran parte de los países del mundo.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, al cierre de mayo la inflación anual en el país latinoamericano se colocó en 5,84%; sin embargo, en agosto de 2022 este índice se ubicó en 8,77%, un máximo histórico desde hace más de 20 años. Para el doctor en economía egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otro de los datos relevantes del último reporte del Coneval es el incremento del ingreso laboral real per cápita, de 7,3% entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, cuando pasó de 2.850,25 pesos (162 dólares) a 3.058,60 pesos (174 dólares), a pesar de las presiones inflacionarias.Y un tercer dato relevante, según el doctor Nabor Cruz, es que por primera vez se tienen niveles de pobreza laboral rural por debajo del 50% de la población."Tenemos un 49,6% en el primer trimestre de 2023", afirma el secretario ejecutivo del Coneval, quien hace énfasis en que se llega a esta cifra después de alcanzar en el segundo y tercer trimestre de 2013 picos de hasta 62% de la población rural en situación de pobreza laboral.'Una tendencia más evidente que nunca'Para economistas como Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México, el último dato del Coneval confirma una tendencia a la baja en pobreza laboral que se registra desde 2015, a pesar de la irrupción de la pandemia en 2021 y 2022."Esta nueva trayectoria de la pobreza por ingresos laborales revierte parcialmente la tendencia alcista que prevaleció de 2007 a 2015", escribió el especialista en un artículo publicado el pasado 14 de mayo.De acuerdo con Esquivel, la reducción de la pobreza ocurrió en dos periodos recientes con características diferenciadas. Por un lado, en 2015-2018 se observó una reducción inicial en la pobreza laboral, que parece estar asociada a un crecimiento constante en la actividad económica, y por el otro, dice el exsubgobernador de Banxico, hay una reducción de la pobreza laboral en el periodo 2018-2022, que parece estar asociada más bien al cambio en la política de salarios mínimos y a una fuerte política redistributiva.El doctor Nabor Cruz coincide en que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador del incremento en salario mínimo es uno de los factores que influyen en la reducción de la pobreza laboral en México y eso se observa en cada primer trimestre del año.Otro factor que destaca el secretario ejecutivo del Coneval es la reducción del costo de la canasta básica registrado en el último trimestre de 2022 y el primero de este año, y uno más es la evolución favorable que tuvieron los trabajadores formales."Los trabajadores formales tuvieron un incremento muy relevante entre el cierre del cuarto trimestre del año pasado, que promediaron ingresos de 9.077 a 9.553 pesos (145 dólares) para este trimestre de 2023, tuvieron un incremento de casi 500 pesos (28 dólares)", afirma el doctor, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1.Un cuarto factor que destaca el doctor Nabor Cruz es la recuperación en la mayoría de los estados, donde ya algunos están mostrando niveles de pobreza laboral por debajo de lo que tenían al inicio de la pandemia.'Nada que festejar'Las cifras han sido destacadas por políticos y activistas simpatizantes del Gobierno federal como un avance en el combate en la pobreza, pero especialistas como Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, piden cautela a la hora de leer los datos. "No vemos que sea algo para festejar", dice en entrevista con Sputnik. Para Gómez Hermosillo, excoordinador del programa Oportunidades de 2001 a 2006, no se trata de un asunto de coyuntura o de cuestionar las políticas públicas del presidente López Obrador, sino de un problema estructural que implica "una economía construida sobre los bajos salarios y las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores".El activista explica que los especialistas agrupados en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza parten del principio de que ningún trabajador debe ser pobre, y resalta las cifras de países como Estados Unidos o de la Unión Europea, donde el porcentaje de trabajadores en pobreza oscila entre el 2 y hasta el 10%, en los países con economías más rezagadas del bloque comunitario.Acción Ciudadana contra la Pobreza estima que en México 59% de la población ocupada, es decir, 34 millones 800.000 trabajadores, no pueden comprar dos canastas básicas, que consideran lo mínimo indispensable para salir de la pobreza.Gómez Hermosillo explica que este parámetro de dos canastas básicas es incluso menor al señalado en la declaración universal de los derechos humanos, que señala que los trabajadores deben tener una remuneración suficiente para que la persona que trabaja y su familia vivan conforme a la dignidad humana.El especialista coincide con Esquivel y con el doctor Nabor Cruz en que la política de aumento al salario mínimo ha sido clave en la reducción de la pobreza laboral, pero insiste en que se trata de un problema del modelo económico,en donde gran parte de la responsabilidad es del sector privado.Bajos salarios y violación los derechos laborales"Parte del problema está en las empresas medianas y grandes que no tienen pretexto alguno, porque esas empresas por supuesto que tienen margen para mejorar los salarios de sus trabajadores. Tienen altísimos niveles de ganancia", asegura.Como ejemplo, dice, tiendas departamentales o supermercados, que son de los más grandes empleadores de México, tienen a más de la mitad de su personal ganando menos de dos canastas básicas."Ahí es donde está el punto, la pobreza laboral puede bajar por varias formas; claro que ha ayudado, pero necesitamos romper esa tendencia donde medianas y grandes empresas pagan salarios que fabrican pobreza", afirma el especialista.En este sentido, afirma Gómez Hermosillo, la Administración de López Obrador no tiene una política de recuperación de derechos laborales, de promoción de trabajo digno y de que la gente salga de la pobreza por sus propios medios. Una posible solución, dice, no pasa por una decisión autoritaria del poder ejecutivo, sino de una negociación entre el Gobierno, el sector privado y los trabajadores. "En el mundo, la única manera de hacer eso es la concertación tripartita: Gobierno, empresas y trabajadores; es una política que necesariamente se concierta, se negocia; hay que hablar con otro".

