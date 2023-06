https://sputniknews.lat/20230610/coalicion-de-izquierdas-en-espana-una-guerra-de-posiciones-y-un-desgaste-para-todos-1140408409.html

Coalición de izquierdas en España: "Una guerra de posiciones y un desgaste para todos"

Las izquierdas españolas apuraron el plazo para alcanzar un acuerdo y concurrir en coalición en las elecciones del 23 de julio, dentro de la plataforma Sumar...

Sobre el papel, ya hay unidad de la izquierda española de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Con apenas 10 días hábiles de margen legal para alcanzar y registrar un acuerdo para concurrir juntos en los comicios, las bases de Podemos avalaron previamente por amplia mayoría (el 92,9% de los más de 50.000 militantes que votaron) negociar su integración en la plataforma Sumar, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.El acuerdo se suscribió a última hora de la tarde del 9 de junio, horas antes del límite legal establecido. Tras el anuncio de adelanto electoral efectuado el 29 de mayo, la posibilidad de Pedro Sánchez de mantenerse en el Gobierno de la nación reside en buena medida en la capacidad de los partidos a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de sacar un buen resultado en las urnas y poder así renovar la coalición gobernante con los socialistas.Lo sucedido en Huesca, donde en las elecciones municipales del 28 de mayo hasta cuatro partidos de izquierda se quedaron sin representación por no alcanzar el 5% de los votos, pese a que juntos podrían haber sumado casi el 20%, es un ejemplo que gravita en las mentes involucradas como escenario a evitar.Todas las encuestas vienen apuntando el fatal efecto para Podemos y la plataforma Sumar de acudir a los comicios por separado, con un reparto de escaños muy inferior en comparación a hacerlo unidos. Así, el partido morado (Podemos) ha sido la última formación en integrarse a Sumar, donde ya estaban su marca autonómica en Cataluña En Comú Podem, Izquierda Unida, Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, el Proyecto Drago o los distintos partidos ecologistas. Pero la supuesta vocación de Sumar de ejercer de paraguas para todas ellas, no obstante, despierta recelos en Podemos.A contrarreloj y con friccionesTodos los partidos venían discutiendo en mayor o menor medida arduamente la posición de sus candidatos en las listas. Con Podemos se adivinaba la mayor de las fricciones, dado que su entrada en Sumar también significa certificar que ya no es el hegemón a la izquierda del PSOE.Fruto de la negociación, Podemos se ha asegurado 15 puestos de salida en las listas, de los que ocho estarían garantizados en caso de obtener un resultado electoral similar al de 2019. Pero Irene Montero, actual ministra de Igualdad, podría no figurar en ninguno, convertida ya en una especie de piedra de toque tras la polémica que viene rodeando a la Ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, promovida por ella. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, ha pedido que no haya "vetos" a Montero.De resultas, las diferencias entre el proyecto liderado por Yolanda Díaz (Sumar) y el dirigido por Ione Belarra (Podemos) se han agudizado en las últimas semanas. Aun con el acuerdo, la desconfianza mutua es palpable y amenaza con trasladarse al potencial electorado de izquierda en forma de un pesimismo que derive finalmente en la abstención. Muchos analistas ven en todo este proceso la canibalización de Podemos y su superación, primero, como marca electoral y, después, como partido."El nivel de presión y la intransigencia para dar acogida a las líderes de Podemos en las listas son la expresión de una estrategia que pasa por el desbordamiento definitivo del partido morado", asegura a Sputnik el politólogo Víctor Prieto, quien sostiene que la inercia del resultado de los recientes comicios locales en España, negativo para los intereses de Podemos, obra ya claramente en su contra. "Las elecciones del 28-M están siendo utilizadas como coartada para el desmantelamiento de Podemos", afirma. La pelea entre Sumar y PodemosDesde la década de 1980, el PSOE siempre aspiró a aglutinar a todo el espectro político de la izquierda en España, una suerte de "casa común". La aparición de Podemos desbarató por completo tal intención. Y ahora Sumar quiere recoger la atomización de ese espacio, que no ha dejado grandes potencialidades."Toda la negociación ha estado marcada por una correlación de debilidades, más que de fuerzas", explica Víctor Prieto. "Sumar es algo etéreo todavía, sin una materialidad que pueda imponerse a una fuerza, como Podemos, en retroceso pero encastillado. El resultado es una guerra de posiciones en los medios, las redes, etcétera. Un desgaste para todos", señala Prieto. Prieto incide en el rumbo ideológico que habrá de tomar Sumar, pues si termina por aproximarse a la socialdemocracia clásica en contraposición a la postura excéntrica que representa Podemos, el resultado podría ser "una derechización del sistema político" español. "Pero si Sumar logra integrar a Podemos como su ala izquierda sería un paso de gigante en la maduración política de un espacio tendente a la escisión y la refundación".Otra politóloga, Arantxa Tirado, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), califica en Twitter de "pésima noticia para toda la izquierda" la posibilidad de que finalmente Irene Montero quede excluida de las listas.El PSOE también ha dejado entrever su preferencia como socio de Gobierno por un Sumar donde la influencia de Podemos esté diluida, toda vez que el partido morado ha aguantado en el Gobierno la campaña de desprestigio producto de casos judiciales fabricados en su contra que han terminado en nada."El Estado profundo, desde el principio, se quiso cargar a Podemos. Hicieron todo lo posible", asegura a Sputnik el politólogo Jorge Verstrynge. Y añade que el PSOE ha colaborado en debilitarlo, al estimular una disidencia en su seno. Por ejemplo, primando a Íñigo Errejón tras su escisión de Podemos y destacando sus preferencias por Yolanda Díaz como vicepresidenta."Esta situación atestigua que, más allá de las elecciones generales, el proyecto de Díaz apunta hacia una nueva refundación de la izquierda, algo muy propio de la tradición política de la que bebe la cabeza de Sumar", apunta Víctor Prieto. "Pero el problema es que no hay refundación posible si la máquina de guerra electoral no funciona. Es decir, Sumar y Podemos se rechazan, pero se necesitan".¿Se podrá frenar a la derecha?"Las derechas están frotándose las manos", declara por su parte a Sputnik el economista Fernando Luengo, que además de la refriega entre Sumar y Podemos también lamenta la falta en ambos de una reflexión autocrítica sobre las políticas realizadas por el Gobierno de coalición.Preguntado por si algunas medidas de corte socioeconómico corren peligro de derogación en caso de que el Partido Popular y Vox alcancen el poder en julio, Luengo afirma que "los derechos sociales y libertades civiles" podrán quedar afectados. "Y, con la excusa de la reducción de la deuda y la estabilidad presupuestaria, aplicarán políticas económicas muy regresivas", valora.Pero Vox tiene ya un nicho de votos en las barriadas obreras y no puede arriesgarse a perderlos derogando medidas de corte socieconómico que les favorezcan, como la subida del salario mínimo o las subvenciones al transporte público. Así lo piensa Jorge Verstrynge, que afirma que la postura de la extrema derecha "será la de mantener los derechos adquiridos".En su opinión, esta impugnación en materia social tendrá forma de "política societaria". "Harán lo mismo que el PSOE, pero a la inversa —explica Verstrynge—, porque el PSOE ha planteado en realidad una política societaria en vez de una política social, no habla de la relación del capital y el trabajo, sino de los derechos de la comunidad LGTBI. Así que, si llega al poder la derecha dará menos importancia a estos derechos y al antirracismo, por ejemplo. En Francia pasa igual".La postura sobre UcraniaDurante una entrevista concedida al canal La Sexta, el eurodiputado Ernest Urtasun, portavoz de Sumar para la campaña electoral, mostró su apoyo a los envíos de armas a Kiev y aseguró que tal postura es compatible con buscar una solución de paz.Sus declaraciones se inscriben en un contexto en el que varios sectores de la izquierda y la misma Yolanda Díaz manifiestan posiciones, si no cercanas a las tesis de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuanto menos ambiguas, pues la izquierda en España siempre tuvo como rasgo distintivo su oposición frontal a la alianza atlántica. En añadidura al clima de brega política entre Sumar y Podemos, ¿puede esta circunstancia desalentar el voto del electorado más genuinamente de izquierdas y potencial votante de la nueva coalición?Para Jorge Verstrynge no es probable que tal circunstancia influya de manera importante en el electorado, dado que "le pilla lejos" el conflicto. "Pero es una postura que refuerza a la gente que piensa que Podemos tendría que presentarse por separado de Sumar", concluye.

2023

