¿Cuáles son los cargos presentados contra Trump y qué castigos conllevan?

Entre los 37 cargos a que se enfrenta el ex comandante en jefe, siete se presentan por delitos graves, cinco están relacionados con acusaciones de que manejó indebidamente información clasificada y supuestamente mostró documentos clasificados a personas sin la autorización de seguridad necesaria. En más detalle, se incluyen 31 cargos de retención intencionada de información de defensa nacional, así como un único cargo de conspiración para obstruir la justicia, retención de un documento o registro, ocultación corrupta de un documento o registro, ocultación de un documento en una investigación federal, plan de ocultación y declaraciones y manifestaciones falsas.Además, se incluyó en la acusación al asesor de Trump, Walt Nauta. Se espera que ambos comparezcan en un tribunal federal en Miami, Florida, a las 15:00 el 13 de junio, afirmó un portavoz del abogado especial Jack Smith.Retención intencionada de información de defensa nacionalLos cargos del 1 al 31 se refieren a las acusaciones de que Trump retuvo intencionalmente documentos de defensa nacional y no los entregó a los investigadores. Los fiscales insisten en que los documentos incluían información militar y contenían detalles del arsenal nuclear de EEUU, así como informes de inteligencia de la Casa Blanca, todos los cuales fueron supuestamente etiquetados como "secreto" o "alto secreto".Estos cargos conllevan una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares cada uno.Conspiración para obstruir a la JusticiaEl cargo número 32 se presentó tanto contra Trump como contra Nauta. Los fiscales afirman que el expresidente intentó retener documentos clasificados y evitar que el gran jurado federal los descubriera. El cargo conlleva una pena máxima de prisión de 20 años y una posible multa de 250.000 dólares.Retención de un documento o registro relacionado con la defensa nacionalEl cargo número 33 se refiere a las acusaciones de que Trump y Nauta ocultaron información relacionada con la defensa nacional. Conlleva una pena máxima de prisión de 20 años y podría suponer una multa de 250.000 dólares.Ocultación corrupta de un documento o registro relacionado con la defensa nacionalEl cargo número 34 se refiere a las acusaciones de que Trump y Nauta escondieron de forma corrupta un documento o registro relacionado con la defensa nacional. Se estipula una pena máxima de prisión de 20 años y una multa de hasta 250.000 dólares.Encubrimiento de un documento en una investigación federalEl cargo número 35 también se dirige tanto a Trump como a Nauta, y se refiere a las alegaciones de que ocultaron un documento en una investigación federal. Conlleva una pena máxima de prisión de 20 años y una multa de 250.000 dólares.Trama para ocultar información o pruebas relevantes a las fuerzas de seguridadEl cargo número 36 se refiere a la acusación de que Trump y Nauta conspiraron para encubrir información o pruebas relevantes a las fuerzas del orden. Se podría suponer una pena de cinco años de prisión y 250.000 dólares de multa.Declaraciones o manifestaciones falsas a las fuerzas de seguridadEl último, el cargo 37 se refiere a las acusaciones de que Trump hizo declaraciones o manifestaciones falsas a las fuerzas del orden. Si es declarado culpable, podría ser condenado a una pena máxima de cinco años de prisión y a una multa de 250.000 dólares.A pesar de los numerosos informes de expresidentes que guardan documentos similares después de su tiempo en el cargo, los fiscales insisten ahora en que Trump puso en peligro la seguridad nacional de EEUU al retener registros clasificados después de que terminara su mandato en 2020.En un posteo en Truth Social el 9 de junio, el ex comandante en jefe sostuvo que no hay ninguna prohibición legal contra los expresidentes que guardan "registros personales" supuestamente almacenados en su residencia de Florida Mar-a-Lago. "No hay nada malo en ello", afirmó.El periodista Glenn Greenwald, ganador del premio Pulitzer, apuntó que el caso demuestra que la clase dirigente de EEUU está "petrificada ante la posibilidad de que Trump se presente y gane de nuevo".La más reciente acusación contra el expresidente "es otro caso del establishment político muy asustado de que Donald Trump se presente de nuevo en 2024 y gane —todas las encuestas ahora mismo muestran que lo haría— y porque temen su regreso a la Casa Blanca y creen que pueden no tener una oportunidad de derrotarlo políticamente", enfatizó Greenwald, agregando: "Pensaron que sí la tenían en 2016, y ganó".

