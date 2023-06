https://sputniknews.lat/20230610/cuando-podria-occidente-retirar-la-ayuda-militar-a-kiev-1140399664.html

¿Cuándo podría Occidente retirar la ayuda militar a Kiev?

¿Cuándo podría Occidente retirar la ayuda militar a Kiev?

El columnista y bloguero militar Yuri Podoliaka ofreció a Sputnik su opinión sobre los últimos acontecimientos relacionados con el conflicto ucraniano...

Contraofensiva ucranianaEl ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, ha anunciado que unos 1.500 soldados ucranianos y 150 vehículos blindados intentaron atravesar las líneas de defensa rusas en dirección a Zaporozhie el 7 de junio por la noche como parte de los esfuerzos por derrotar la operación militar especial rusa. De acuerdo con Shoigú, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 350 soldados, así como 30 tanques y 11 vehículos de combate de infantería como resultado de una batalla de dos horas.Esto se produce mientras altos funcionarios ucranianos siguen negando o rechazando la confirmación de que su tan esperada contraofensiva contra Rusia esté en marcha.Un grupo de expertos con sede en Washington que supervisa el conflicto en Ucrania ha tuiteado, mientras tanto, que la contraofensiva de Kiev "ha comenzado" y que "la actividad en toda Ucrania es consistente con una variedad de indicadores de que las operaciones de contraofensiva ucranianas están en marcha".Los medios de comunicación estadounidenses se hicieron eco de ello y mencionaron también el inicio de la contraofensiva en "varias direcciones", algo que, según los medios de comunicación, hizo que las FFAA ucranianas sufrieran una "dura resistencia" y pérdidas de personal y equipos militares. Al ser preguntado por estos informes, un portavoz del Estado Mayor del Ejército ucraniano declaró a una cadena de noticias británica que no tienen "esa información".Al parecer, Kiev mantiene el hermetismo sobre su tan anunciada contraofensiva, ya que "en lugar de la victoria que el régimen de Zelenski esperaba ver, fueron testigos de grandes bajas sin ningún resultado significativo", indicó Podoliaka a Sputnik."Solo han capturado una línea de avanzada de combate del regimiento 291 [de las tropas rusas], literalmente unas pocas trincheras. Y para que esto ocurriera, las FFAA ucranianas perdieron miles de vidas y decenas de piezas de equipo militar. Hay información de que varios tanques Leopard-2 [de fabricación alemana] resultaron dañados como consecuencia de estos ataques", señaló.El experto militar subrayó que "tanto los periodistas estadounidenses como los militares de las FFAA de Ucrania hablan de la contraofensiva de Kiev", en medio de informaciones según las cuales se prohibió a los medios de comunicación ucranianos informar sobre el asunto.Suministros de F-16 Fighting Falcon Tras el visto bueno dado el mes pasado por Estados Unidos a sus aliados europeos para suministrar los F-16 a Ucrania, se ha formado recientemente una coalición internacional para proporcionar a Ucrania estos cazas y formar a los pilotos ucranianos en el pilotaje de las aeronaves. Varios países se han ofrecido voluntarios para acoger la formación, entre ellos Dinamarca y Holanda, pero aún no se ha decidido cuál de ellos la impartirá ni cuándo.La presidenta de la Comisión de Defensa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, afirmó en este sentido que Alemania puede convertirse en un eje de esta coalición, pero que no aportará los aviones.Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que las Fuerzas Armadas rusas tienen capacidad para tomar represalias contra la intención de los países occidentales de entrenar a pilotos ucranianos para pilotar los F-16."En cuanto a Dinamarca y Holanda y su intención de estar a la cabeza de los que entrenan a pilotos ucranianos en aviones occidentales, bueno, en primer lugar hay un deseo de complacer al hegemónico. Estos países siguen activamente la línea de Washington en los asuntos europeos. En cuanto a nuestra reacción, no tengo ninguna duda de que nuestras Fuerzas Armadas tienen la capacidad de responder a esto", afirmó Lavrov a los periodistas.Estados Unidos y sus aliados aumentaron sus suministros militares a Kiev poco después de que Rusia lanzara su operación militar especial en Ucrania, y Washington ya ha enviado al régimen de Zelenski ayuda militar por valor de unos 36.000 millones de dólares. Moscú ha advertido en repetidas ocasiones a los países que envían armas a Kiev de que pueden prolongar aún más el conflicto ucraniano. Lavrov, por su parte, subrayó que el hecho de que los aliados de la OTAN armen y entrenen a los ucranianos equivale a una implicación directa en el enfrentamiento.En cuanto a las posibilidades de que Kiev consiga los F-16, Podoliaka sugirió que "si la llamada contraofensiva acaba al menos en empate, o con algunas pequeñas victorias de las FFAA ucranianas, entonces, por supuesto, los cazas estarán en Ucrania".Pero si la parte ucraniana sufre una derrota, entonces "es muy posible" que los estadounidenses y los europeos piensen que el suministro de los F-16 a Kiev es irrelevante, indicó, añadiendo que "todo dependerá de los resultados de la batalla que se está desarrollando ahora". A la pregunta de si Occidente seguirá aumentando sus suministros militares a Kiev dados los tímidos intentos del Ejército ucraniano de lanzar una contraofensiva, el experto militar se refirió a lo que describió como el enfoque práctico de los estadounidenses y británicos.Explicó que tal escenario contempla la posibilidad de un "colapso muy rápido del régimen de Zelenski" porque ya no puede existir sin la ayuda de Occidente."Militarmente, el Estado ucraniano habría sido destruido hace tiempo de no ser por la ayuda de Occidente. (...) El régimen de Zelenski caerá o [quedará] significativamente debilitado en cuanto se agote la ayuda occidental, algo que Kiev teme. Por eso han lanzado esta contraofensiva suicida, a sabiendas de todos los riesgos relacionados con la decisión", señaló Podoliaka.Al dar su opinión sobre cuándo es pertinente esperar los mencionados "resultados significativos", subrayó que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, dado que el Ejército de Ucrania intentarán casi con toda seguridad invertir la marea de la batalla a su favor en los próximos días.¿Tropas de la OTAN en Ucrania? Entretanto, el ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen declaró a la prensa que varios miembros de Europa Oriental de la alianza estaban dispuestos a enviar tropas a Ucrania para apoyar al Gobierno del presidente ucraniano Volodímir Zelenski si Washington se niega a ofrecer a Kiev garantías de seguridad en la próxima cumbre de Vilna, prevista para julio.Añadió que la alianza sabe que "Polonia está muy comprometida en proporcionar ayuda concreta a Ucrania" y que "no excluiría la posibilidad de que Polonia se comprometiera aún más en este contexto a nivel nacional y fuera seguida por los Estados bálticos, tal vez incluyendo la posibilidad de tropas sobre el terreno". "Creo que los polacos se plantearían seriamente entrar y formar una 'coalición de voluntarios' si Ucrania no consigue nada en Vilna", argumentó el exjefe de la OTAN.El jefe adjunto del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, también comentó el asunto, escribiendo en su página de Telegram que "si bien Fogh Rasmussen antes no era una persona muy inteligente, ahora ha caído completamente en la demencia doctrinaria".También advirtió de que un posible escenario de despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania podría tener un impacto negativo en EEUU. "¿Qué piensa el Tío Sam al respecto? Al fin y al cabo, ellos también se verán afectados. (...) Esto es lo que pasa cuando uno se convierte en asesor independiente de todo tipo de escorias codiciosas como el expresidente ucraniano Petró Poroshenko y otros nazis corruptos en un momento inapropiado", añadió Medvédev. Respecto al tema, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, desestimo las alegaciones de Rasmussen y precisó que el país báltico, al igual que la mayoría de los demás Estados occidentales, no está dispuesta a enviar a sus soldados para resolver el conflicto.Por su parte, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitri Kuleba, declaró en respuesta a las afirmaciones de Rasmussen que los Estados extranjeros no introducirán sus ejércitos en el territorio ucraniano hasta que terminen las hostilidades.Ahondando en la cuestión, Podoliaka, a su vez, indicó estar "seguro de que Polonia intentará arrebatar a Ucrania un territorio importante", algo que, añadió, no puede resolverse sin que los polacos entren en suelo ucraniano.Además, destacó que a pesar de que sigue siendo probable el escenario de fuerzas polacas estacionadas en Ucrania, esto no tendrá lugar ahora mismo porque Varsovia "esperará a que las Fuerzas Armadas de Ucrania se desmoronen" como resultado de la operación militar especial rusa. Al mismo tiempo, Polonia espera que Rusia se vea supuestamente debilitada debido a las acciones de la OTAN y que esto permita a Varsovia reclamar y anexionarse el territorio de Ucrania occidental de acuerdo con las fronteras de 1939", concluyó.

