https://sputniknews.lat/20230610/descubre-que-es-el-misil-antitanque-ruso-kornet-y-por-que-es-tan-peligroso-en-combate--video-foto-1140421824.html

Descubre qué es el misil antitanque ruso Kornet y por qué es tan peligroso en combate | Video, foto

Descubre qué es el misil antitanque ruso Kornet y por qué es tan peligroso en combate | Video, foto

Aunque la artillería y las aeronaves son los principales protagonistas de los campos de batalla en la operación especial militar en Ucrania, hay otras armas... 10.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-10T15:58+0000

2023-06-10T15:58+0000

2023-06-10T15:58+0000

defensa

kornet

fgm-148 javelin

misiles antitanque

fuerzas armadas de rusia

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

m1 abrams tanque

🎖️ especiales militares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0a/1140423580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94c32729d84de199f21896f5c3464260.jpg

Las tripulaciones ucranianas que manejan tanques y vehículos blindados de transporte de tropas de fabricación occidental también aprendieron por una amarga experiencia que las armas antitanque rusas no hacen ninguna diferencia entre los equipos de origen soviético y las armas suministradas al régimen de Kiev por Occidente.Los grupos móviles rusos de "cazadores de tanques" armados con lanzamisiles antitanque portátiles desempeñaron un papel importante a la hora de rechazar los recientes intentos de las fuerzas ucranianas de atravesar las defensas rusas en torno a Donetsk. Allí, las fuerzas de Kiev acabaron perdiendo docenas de tanques y vehículos blindados, incluidos varios tanques Leopard 2 de fabricación alemana y vehículos de combate de infantería Bradley estadounidenses.En la actualidad, las Fuerzas Armadas rusas emplean varios tipos de armas de misiles antitanque, algunas de las cuales ya demostraron su eficacia durante los conflictos de Oriente Medio de las dos últimas décadas.¿Qué tan bueno es el Kornet?El 9M133 Kornet es un sistema de misiles guiados antitanque portátil que puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5.500 metros y viene con una gran variedad de proyectiles que puede emplear. Uno de ellos tiene una ojiva tándem capaz de perforar unos 1.200 mm de blindaje de tanque. También está la opción de proyectiles de carga hueca y termobáricos. La modificación Kornet-D, montada normalmente en un vehículo, tiene características aún más impresionantes, ya que sus misiles pueden atacar objetivos a una distancia de hasta 10.000 metros y penetrar hasta 1.300 mm de blindaje homogéneo detrás de la protección dinámica, o 1.400 mm sin ella. Por esta razón, estos misiles pueden usarse tanto en contra de los tanques enemigos como de los vehículos blindados y fortificaciones.Además, es capaz de penetrar no solo la defensa dinámica —conocido también como blindaje reactivo—, el Kornet también puede superar los sistemas de protección activa del enemigo. Para ello existe la opción de lanzar dos misiles en rápida sucesión, dando así a las contramedidas enemigas poco tiempo para cambiar a la segunda amenaza.Por si fuera poco, el rayo láser que se emplea para el guiado de los proyectiles se sitúa a unos tres metros por encima del objetivo durante la mayor parte de su trayecto para que los sistemas de protección no lo detecten y tengan menos tiempo para emplear las contramedidas correspondientes, como cortinas de aerosoles. Otra característica destacada de este sistema de misiles es que cuenta con un sistema llamado 'dispara y olvida', que permite al operador ocuparse de otros blancos tras lanzar un misil, ya que este se dirigirá automáticamente al blanco asignado.¿Puede un Kornet acabar con un Abrams?Durante la invasión estadounidense de Irak en 2003, las fuerzas iraquíes consiguieron abatir al menos dos tanques estadounidenses M1 Abrams y un vehículo de combate de infantería Bradley con los sistemas de misiles Kornet, mientras que los combatientes de Hezbolá utilizaron con éxito los Kornet contra carros de combate israelíes Merkava durante el conflicto del Líbano de 2006.Además, en Siria fueron empleados misiles más antiguos de diseño soviético contra los tanques Leopard 2 del Ejército turco, destruyendo varias unidades. Por lo tanto, se puede pronosticar con un alto grado de probabilidad que los Kornet no tendrán ningún problema para ejecutar esta tarea. Precio del KornetEn 2019, los medios de comunicación estimaron que el precio de un misil Kornet rondaba los 26.000 dólares la unidad, lo que lo convertía en una inversión realmente buena, dado que un misil de este tipo tiene la capacidad de incinerar un tanque Abrams valorado en más de 10 millones de dólares.¿Es el Javelin mejor que el Kornet?La principal diferencia entre el Kornet y uno de sus competidores occidentales, el sistema portátil de misiles antitanque Javelin FGM-148, fabricado en Estados Unidos, es el sistema de guiado: mientras que los misiles Kornet se guían por láser y requieren que el módulo de puntería del sistema mantenga el objetivo en su punto de mira hasta alcanzarlo, el Javelin es un arma, cuyo misil se dirige al objetivo por sí solo.Dicho esto, el Kornet tiene mayor alcance que el Javelin (5.500 metros frente a unos 2.500 metros) y puede penetrar blindajes más gruesos, por no mencionar que los misiles Kornet pueden utilizarse no solo contra vehículos blindados, sino también contra fortificaciones.

https://sputniknews.lat/20230408/por-que-los-leopard-y-abrams-enviados-a-ucrania-estaran-indefensos-ante-misiles-antitanque-rusos-1137893672.html

https://sputniknews.lat/20230201/los-principales-carros-de-combate-de-rusia-y-la-otan-1135267853.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kornet, fgm-148 javelin, misiles antitanque, fuerzas armadas de rusia, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, m1 abrams tanque, 🎖️ especiales militares