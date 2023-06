https://sputniknews.lat/20230610/detienen-a-16-militares-mexicanos-involucrados-en-presunta-ejecucion-extrajudicial-1140430369.html

Detienen a 16 militares mexicanos involucrados en presunta ejecución extrajudicial

En un comunicado emitido este 10 de junio, la Fiscalía detalló que la cumplimentación de las órdenes de aprehensión en contra de los militares se realizó el pasado día 8 de junio y a los involucrados se les acusa de "delitos contrarios a la disciplina militar". Asimismo, la dependencia abundó que el 9 de junio, los 16 detenidos fueron vinculados a proceso, habiéndoseles dictado por parte del juez militar la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirán en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, ubicada en el interior del Campo Militar Número 1-A, ubicado en la Ciudad de México."Estas acciones son independientes a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, con la cual colabora esta Secretaría de Estado, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes en el orden federal", agregó la Fiscalía General de Justicia Militar mexicana. El pasado 18 de mayo, un convoy militar detuvo a cinco hombres armados que viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo. Los militares les quitaron las pistolas y fusiles que los sujetos portaban para posteriormente dispararles. El video de los hechos fue dado a conocer por el diario español El País. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró el pasado 7 de junio que la presunta ejecución extrajudicial cometida por integrantes del Ejército no será encubierta.El mandatario detalló que, de acuerdo con las primeras pesquisas, los soldados violaron los derechos humanos de las víctimas."Me informaron y ya se está actuando. Al parecer, sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores Gobiernos. Cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, hay que castigar a los responsables", puntualizó."Se dio un exceso de fuerza, buscando enfrentar la violencia con la violencia; todo esto que se tiene que ir desterrando porque se introdujo en el periodo neoliberal (...). No hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos y repito, no somos iguales", agregó. Ese mismo día, la Secretaría de la Defensa nacional mexicana (Sedena) informó que, al estar involucradas personas civiles en este caso, las pesquisas serán realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) del país, con la que cooperarán de manera cercana.

