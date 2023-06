https://sputniknews.lat/20230610/eeuu-se-apoya-en-el-nazismo-para-salvar-su-mundo-unipolar-basado-en-reglas-1140401477.html

EEUU: ¿se apoya en el nazismo para salvar su mundo unipolar 'basado en reglas'?

EEUU: ¿se apoya en el nazismo para salvar su mundo unipolar 'basado en reglas'?

Mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Mark Milley, reconoce que cada vez es más claro que estamos en un entorno internacional multipolar, lo que... 10.06.2023, Sputnik Mundo

EEUU: ¿se apoya en el nazismo para salvar su mundo unipolar 'basado en reglas'?

Se acabó el mundo unipolarY EEUU lo sabe. Así, de tanto en tanto, a algún alto cargo del país norteamericano se le escapa una verdad que da en la línea de flotación de los intereses de las élites globalistas de Washington. En este caso, se trata del jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, quien en un discurso que brindó en la ceremonia de graduación de la Universidad de Defensa Nacional este miércoles 7 de junio, dijo:"La situación geopolítica está cambiando de maneras muy fundamentales. Cada vez es más claro que realmente estamos en un entorno internacional multipolar con al menos tres grandes potencias: EEUU, China y Rusia; y tres es más complicado que dos, y ciertamente mucho más complicado que uno".Milley lamentó que cuanto más multipolar se vuelve el mundo, más desafíos representarán Moscú y Pekín para Washington. Reconoció que el Gobierno de Biden ha lanzado desde el año pasado una guerra económica contra Moscú y los ciudadanos rusos a través de sanciones, so pretexto de rechazar la operación militar especial lanzada por el presidente, Vladímir Putin, para desnazificar Ucrania.En este sentido, huelga mencionar que EEUU es el principal impulsor y mecenas de la escalada bélica ucraniana, al enviar al régimen nazi terrorista de Kiev miles de millones de dólares en ayudas económicas y armamento militar.La más reciente noticia al respecto, según la agencia Bloomberg que cita a funcionarios de la Administración estadounidense, el Pentágono está por anunciar un nuevo paquete de ayuda militar para mejorar la defensa aérea de Ucrania, valorado en más de 2.000 millones de dólares. Según el medio, el dinero se otorgará en el marco de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad.Hay que recordar que la Iniciativa de Asistencia de Seguridad para Ucrania le permite a Biden obtener armamento desde la industria y no desde los almacenajes bélicos de su país. Dicho programa paga contratos con fechas de entrega a meses e incluso años, con la intención de reforzar las necesidades de seguridad a largo plazo. Esto se da en momentos en que The New York Times ha publicado un artículo que afirma que soldados ucranianos usan símbolos nazis.Bajo el título "Los símbolos nazis en el frente de batalla de Ucrania resaltan cuestiones espinosas de la historia", The New York Times mezcla pequeños trozos de verdades envueltas en grandes mentiras y calumnias, pero que, en definitiva, reconoce que hay nazis entre los combatientes ucranianos.Nazis a los que EEUU y sus países vasallos riegan con armas y decenas de miles de millones de dólares. Algo que vienen haciendo desde hace casi una década en el contexto del conflicto en la región del Donbás y que ha servido para que el régimen terrorista y nazi de Kiev lo utilice sistemáticamente para ejecutar un genocidio contra las poblaciones rusoparlantes.En este sentido, se puede advertir que, con tal de salvar su mundo unipolar basado en reglas, EEUU se está sirviendo en gran parte de nazis para lograr ese objetivo que se antoja imposible. De hecho, ya lo reconoce abiertamente y con mucho pesar del jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, Mark Milley.En este sentido, el analista internacional Enrique Refoyo señala que, para salvar su mundo unipolar, EEUU "intentará utilizar –y ha utilizado– todo lo que pueda. Lo más importante a tener en cuenta en cualquier guerra híbrida es el conocimiento de las vulnerabilidades de un país objetivo. En el caso de países de mayoría musulmana, saben que tocando de cierta forma [los EEUU] saben que pueden sacar grupos terroristas yihadistas. En el caso de Europa del Este, sabían que podían utilizar la carta del nacionalismo para llevarlo más allá y tener esos nazis locales"."Tanto mucha otra gente, como yo, en España y en Europa nos preguntamos: cuando termine la guerra, esa gente [los nazis ucranianos] si no ha muerto en combate, ¿a dónde va a ir? ¿Se va a quedar en Ucrania? […] Al final esa gente acabará dando algún golpecillo de Estado, alguna queja, o directamente [les dirán] 'ahí está la salida, lárgate. Y esa gente luego, con experiencia de combate, resentidos, ¿qué van a hacer en Europa? ¿A qué se van a dedicar? ¿A cultivar patatas? Me parece a mí que no", concluye Enrique Refoyo.

