Scott Ritter: la contraofensiva ucraniana choca contra un muro defensivo

Scott Ritter: la contraofensiva ucraniana choca contra un muro defensivo

En el transcurso de los últimos días, Ucrania ha lanzado dos de sus brigadas mecanizadas mejor entrenadas y mejor equipadas a operaciones ofensivas contra los...

Estas dos brigadas habían sido cuidadosamente seleccionadas para este trabajo, habiendo sido equipadas con modernos tanques y vehículos de combate de infantería occidentales, apoyadas por artillería suministrada por Occidente y utilizando tácticas específicas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), moldeadas por la inteligencia y la planificación operativa de esta alianza. En resumen, estas dos brigadas representaban una capacidad de nivel superior de la OTAN, el epítome del nexo entre Ucrania y Occidente en su guerra en curso para destruir Rusia. Y fallaron.A medida que el mundo se enfrenta a las imágenes de los vehículos de combate de infantería M-2 Bradley fabricados en EEUU destruidos y los tanques Leopard 2A6 fabricados en Alemania abandonados e incendiados en la estepa ucraniana, la dura verdad sobre la inutilidad de su principal objetivo -la derrota estratégica de Rusia- está empezando a asimilarse.Sin embargo, la realidad es que Ucrania nunca iba a lograr su objetivo de atravesar las defensas rusas para cortar el puente terrestre que conecta Crimea con Rusia. Este fue un pensamiento ilusorio promulgado por los partidarios occidentales de Ucrania para motivar a los ucranianos a cometer el equivalente de un suicidio masivo para infligir bajas entre los defensores rusos.La esperanza occidental era que Rusia se desmoralizara por estas bajas y aceptara un fin negociado del conflicto en términos aceptables tanto para Ucrania como para sus aliados occidentales.Hasta ahora, Ucrania y sus aliados occidentales han fracasado.La génesis de este fracaso se puede deber a dos cosas: primero, la baja opinión que tenían Ucrania y sus aliados de la OTAN sobre las capacidades de combate del Ejército ruso, y en particular de las fuerzas desplegadas en la región de Zaporozhie; y segundo, las expectativas poco realistas asignadas al entrenamiento y el equipo de la OTAN que se había proporcionado a las fuerzas ucranianas con la tarea de romper las defensas rusas.El área seleccionada por Ucrania y sus socios de la OTAN como el foco del esfuerzo para la contraofensiva estuvo en manos de la 42ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia, parte del 58º Ejército de Armas Combinadas. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en EEUU con estrechos vínculos con Washington y la OTAN, afirmó que las tropas de la 42ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia "están compuestas predominantemente por reclutas y voluntarios movilizados y, por lo tanto, es probable que enfrenten algunos problemas por el entrenamiento y disciplina deficientes".Además, señalaron que al menos uno de los regimientos subordinados, el 70º regimiento de fusileros motorizados, de tener un desempeño deficiente durante las fases iniciales de la Operación Militar Especial en 2022.Por lo tanto, es razonable creer que los planificadores militares de la OTAN y Ucrania, utilizando evaluaciones de Inteligencia que destacaron las debilidades de mando y control percibidas y la presunta baja moral entre las fuerzas rusas que, combinadas con un desempeño anterior deficiente, creían que las defensas rusas en el sector de Zaporozhie encabezadas por la 42ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia, colapsaría bajo el peso de un asalto al estilo de la OTAN, lo que permitiría a las fuerzas ucranianas penetrar profundamente en las defensas rusas.Si bien los combates en Zaporozhie aún no han terminado, los resultados iniciales en el campo de batalla muestran que, contrariamente a las expectativas de Ucrania y sus socios de la OTAN, los hombres de la 42ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia realizaron sus tareas de manera profesional, derrotando contundentemente el asalto ucraniano efectivo.Se ha señalado que el 70º Regimiento de Fusileros Motorizados se desempeñó muy bien en circunstancias difíciles. Lo mismo puede decirse del 291º Regimiento de Fusileros Motorizados y del 71º Regimiento de Fusileros Motorizados, junto con soldados de fuerzas especiales de la 22ª Brigada Spetsnaz. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, al evaluar los éxitos iniciales de los defensores rusos, señalaron que "las fuerzas rusas parecen haber ejecutado su doctrina defensiva táctica formal en respuesta a los ataques ucranianos".Esto, por supuesto, no debería haber tomado a nadie por sorpresa, ya que el individuo al mando de las fuerzas rusas en el área de Zaporozhie es el coronel general Alexander Romanchuk, el hombre responsable de concebir la doctrina defensiva rusa moderna. En abril de 2023, el experto en defensa, quien en ese momento se desempeñaba como Rector de la Academia de Armas Combinadas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (el equivalente de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos en Fort Leavenworth), fue coautor de un artículo titulado "Perspectivas para mejorar la eficiencia de las operaciones defensivas del Ejército".En el artículo, Romanchuk señaló que la misión principal de una fuerza de defensa es "neutralizar la iniciativa del enemigo que avanza, es decir, llevarlo al estado de imposibilidad de continuar avanzando con las fuerzas desplegadas. En última instancia, esto le permite reducir su actividad y tomar la iniciativa pasando a una contraofensiva decisiva para derrotar al enemigo con grupos de choque".Esto representa una reafirmación de la doctrina de la era soviética. De hecho, Romanchuk se basa en la derrota de las operaciones ofensivas alemanas en las cercanías del lago Balatón en marzo de 1945 como una implementación ideal de esta doctrina, subrayando "una maniobra audaz de las reservas, especialmente artillería; el hábil uso de las reservas antitanques, destacamentos vigilantes de obstáculos y la disposición de emboscadas de fuego" por parte de las fuerzas rusas para derrotar el ataque alemán.Romanchuk, sin embargo, no se limitó a reiterar la vieja doctrina en su artículo. En cambio, enfatiza el concepto de "fuerzas dispersas" en la construcción de un esquema defensivo capaz de prevalecer en el campo de batalla moderno. "Una operación defensiva dispersa debe convertirse en una respuesta lógica a un enemigo superior", escribe el experto en táctica militar. Tal operación "se basa en la retención de áreas importantes, objetos y centros de transporte en direcciones separadas más importantes" y se "caracteriza por una distribución uniforme de fuerzas y recursos en áreas, y el uso descentralizado de formaciones y unidades militares de las fuerzas armadas". Fuerzas Armadas y Fuerzas Especiales".Romanchuk también describe el esquema de despliegue ideal para estas "fuerzas dispersas", que se centra en tres "zonas de responsabilidad de defensa" separadas por distancias de entre 8 y 12 kilómetros. Estos huecos están cubiertos por la artillería rusa. La primera zona es la de cobertura, cuya tarea es definir los ejes principales del avance del enemigo. La siguiente zona" es la línea principal de defensa, que está diseñada para detener los ataques enemigos utilizando cinturones de obstáculos y potencia de fuego (artillería y ataques aéreos). La última zona es la reserva, que es responsable de montar contraataques diseñados para hacer retroceder a las fuerzas atacantes a sus posiciones originales.Esta doctrina fue el modelo para el esquema defensivo ruso empleado en Zaporozhie. De hecho, Romanchuk fue retirado de su puesto de profesor en la Academia de Armas Combinadas y puesto al mando de dicho sector. En otras palabras, el lugar elegido por la OTAN y la inteligencia ucraniana como el "punto débil" en el esquema defensivo ruso fue diseñado por el principal especialista ruso en combate defensivo y puesto bajo su mando directo.La OTAN y Ucrania apostaron a que Rusia carecía de la capacidad militar para implementar con éxito su propia doctrina militar, creyendo que los estados mayores de mando rusos carecían de las comunicaciones necesarias para coordinar las operaciones complejas necesarias para implementar esta doctrina, y que las fuerzas rusas, especialmente las que se movilizaron recientemente, carecían tanto del entrenamiento como de la moral necesarios para desempeñarse bien en condiciones de combate estresantes. Estaban equivocados en ambos aspectos.La evaluación deficiente de la OTAN y Ucrania de la capacidad militar rusa reflejó sus propias evaluaciones exageradas de las unidades ucranianas encargadas de atacar las defensas rusas en Zaporozhie, a saber, las Brigadas Mecanizadas 33 y 47. Ambas unidades recibieron equipos modernos de la OTAN, incluidos tanques Leopard (el 33) y vehículos de combate de infantería Bradley (el 47). Los oficiales y soldados de ambas unidades habían recibido la mejor formación que la OTAN podía proporcionar en relación con las operaciones modernas de armas combinadas, incluidas semanas de formación especializada en Alemania que se centraban en tácticas y operaciones de pelotón, compañía y batallón que integraban la potencia de fuego y la maniobra mientras se realizaban operaciones ofensivas.Las tropas ucranianas, trabajando codo a codo con sus instructores de la OTAN, comenzaron usando simulaciones por computadora para presentarles las complejidades del campo de batalla moderno, antes de pasar al campo para recibir un entrenamiento práctico realista utilizando el mismo equipo que usarían, proporcionado por la OTAN, contra los rusos.Los expertos estadounidenses como Mark Hertling, un general retirado del Ejército de EEUU, creían que la combinación de equipo militar occidental avanzado y tácticas superiores al estilo de la OTAN permitirá que los equipos emergentes de armas combinadas de Ucrania realicen maniobras de alto ritmo capaces de abrumar a los defensores rusos en Ucrania. Estaba equivocado.Hertling y sus hermanos de la OTAN en servicio activo habrían hecho bien en escuchar las palabras del general Christopher Cavoli, Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa, cuando dijo ante una conferencia de Defensa sueca en enero pasado que la escala del conflicto ruso-ucraniano "está fuera de proporción con todo nuestro pensamiento reciente".La conclusión de esta revelación es que la OTAN no está entrenada ni equipada para librar el tipo de lucha que exige que Ucrania lleve adelante contra Rusia.La triste verdad es que no hay fuerzas de la OTAN capaces de ejecutar con éxito las tareas ofensivas que se le han asignado a Ucrania. Nadie duda del coraje y compromiso de las fuerzas ucranianas que se han arrojado contra la barrera defensiva del coronel general Romanchuk, pero el coraje y el compromiso no pueden superar la realidad de que la OTAN carece de la capacidad, tanto en términos de equipo como de doctrina, para derrotar con éxito a Rusia en una confrontación de fuerza contra fuerza, especialmente una en la que Rusia juega a su fuerza doctrinal (operaciones defensivas) mientras la OTAN busca hacer algo (un ataque contra las defensas preparadas) en lo que no tiene experiencia.Además, la OTAN y el alto mando ucraniano arrojaron a las brigadas ucranianas contra la defensa rusa sin el apoyo de fuego adecuado, lo que significa que los rusos eran libres de maximizar su superioridad en artillería y poder aéreo para neutralizar y destruir las fuerzas atacantes ucranianas antes de que podría generar el impulso esperado de la "maniobra de alto ritmo".El resultado final: la realidad rusa superó la teoría de la OTAN en el campo de batalla, y es el ejército de Ucrania el que una vez más pagó el precio más alto. Además, no hay razón para creer que esta situación cambiará pronto, si es que lo hace alguna vez, un hecho que es un mal augurio para el futuro de Ucrania y la OTAN en el futuro.

