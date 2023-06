https://sputniknews.lat/20230610/tierra-de-trabajadores-inutiles-tildan-de-racista-articulo-de-the-economist-sobre-latinoamerica-1140409542.html

"Tierra de trabajadores inútiles": Tildan de racista artículo de 'The Economist' sobre Latinoamérica

"Tierra de trabajadores inútiles": Tildan de racista artículo de 'The Economist' sobre Latinoamérica

La nota titulada "¿Por qué los trabajadores latinoamericanos son tan asombrosamente improductivos?" generó un amplio repudio en redes. 10.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-10T02:03+0000

2023-06-10T02:03+0000

2023-06-10T02:03+0000

internacional

the economist

redes sociales

racismo

vladímir lenin

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/02/1132070404_411:304:2588:1529_1920x0_80_0_0_37a35648a9ec4ed65c13dd697d815d5f.jpg

El semanario británico, uno de los más longevos de la historia, pues fue fundado en 1843, es considerado desde siempre un vocero de los intereses de las élites, defendiendo habitualmente desde sus páginas las recetas económicas neoliberales preferidas por el establishment y las políticas militaristas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Sin embargo, incluso para una revista que suele alinearse con la visión más conservadora y anglocentrista, su última nota en volverse viral resultó excesivamente racista y xenófoba, según señalaron cientos de internautas indignados con su último análisis sobre Latinoamérica.El artículo que causó rechazo se titula "¿Por qué los trabajadores latinoamericanos son tan asombrosamente improductivos?" en la versión digital y "Una tierra de trabajadores inútiles" en su edición en papel. Allí, el semanario, que tiene una larga tradición de publicar notas sin firmas para reflejar un punto de vista editorial, se pregunta por qué la región ha quedado rezagada en materia de producto interno bruto (PIB) en las últimas décadas, especialmente comparado con el crecimiento económico registrado por Asia.La respuesta a esa pregunta, según The Economist, es su clase trabajadora, a la que representan esencialmente como deficientemente educada y poco "productiva". Aunque el artículo también menciona otros problemas estructurales en el continente, pero desde el título señala que el responsable mayor es el trabajador latinoamericano.Este punto de vista generó un contundente repudio en las redes por parte de usuarios hispanoamericanos, catalogando la nota de "racista", "prejuiciosa" y hasta "asquerosa"."Tengo años sin leer esta mierda de revista que sólo tiene insultos para México, para América Latina y para todo lo que no huela a la derecha más blanca y más rancia. Ya ni la recordaba. Y hoy recordé por qué", escribió el periodista mexicano Alejandro Paéz Varela en su cuenta de Twitter."El prejuicio anglosajón contra la hispanidad y el Sur, en general, resumido en este titular de The Economist", dijo por su parte el internauta Victor García Guerrero.Por su parte, en un mensaje arrobando a la cuenta de Twitter del semanario, la periodista Melisa Rabanales ironizó: "Me pareció ver una pizca de periodismo en su racismo, The Economist".Mientras tanto, el reconocido medio digital latinoamericano Radio Ambulante escribió: "Un saludito improductivo a la persona que escribió esto en The Economist".Además, decenas de otros usuarios recordaron la famosa frase del revolucionario ruso Vladímir Lenin sobre la revista, a la que calificó hace más de un siglo de ser una publicación que "hablaba por los millonarios británicos".

https://sputniknews.lat/20230530/mexico-planea-un-congreso-de-migrantes-en-eeuu-para-hacer-frente-al-racismo-1140007337.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

the economist, redes sociales, racismo, vladímir lenin, otan