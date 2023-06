"Va a ser un golpe significativo para la economía": así es como El Niño puede afectar a Perú

https://sputniknews.lat/20230610/va-a-ser-un-golpe-significativo-para-la-economia-asi-es-como-el-nino-puede-golpear-fuerte-a-peru-1140407127.html

El país latinoamericano tiene 18 de sus 25 departamentos bajo emergencia debido a las intensas precipitaciones que podría ocasionar el fenómeno El Niño. El evento, que se caracteriza por un aumento considerable de las temperaturas del océano Pacífico, ha provocado desastres de gran magnitud en años anteriores.En diálogo con Sputnik, el economista Daniel Carpio aseguró que, históricamente, el fenómeno "tiene un gran impacto en la economía peruana", especialmente en los sectores pesquero, agrícola, turístico y de infraestructura, los que más pueden sufrir nuevamente las consecuencias.Si bien en 2017 Perú fue víctima de El Niño Costero, que devastó gran parte de la infraestructura del norte del país en el primer trimestre del año, los impactos más memorables del fenómeno se dieron entre 1997 y 1998 y entre 1982 y 1983.Las fuertes precipitaciones, inundaciones y avalanchas de lodo provocadas por el Niño en Perú —también Ecuador y Bolivia— arrasaron con miles de viviendas, centros educativos y hospitales, así como con mobiliario y equipos esenciales para su funcionamiento.Tanto en Perú como en Ecuador las inundaciones dañaron centrales hidroeléctricas, obligando a reemplazar la producción con plantas térmicas, recuerda una investigación de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas.A su vez, se destruyeron e inhabilitaron carreteras, caminos, puentes y otras vías que interrumpieron el flujo de carga y de pasajeros. El agro no pudo librarse de las consecuencias del fenómeno y también sufrió la afectación de infraestructura y de su producción.La actividad pesquera se perjudicó por los cambios de temperatura y el aumento de la salinidad del mar, de acuerdo al estudio. El turismo fue fuertemente golpeado "debido a la imposibilidad de contar con los servicios de agua y energía durante periodos que coincidieron con la temporada de más alta ocupación".El monto total de los daños ocasionados en el país entre 1997 y 1998 fue de 3.498 millones de dólares, lo que redujo el crecimiento económico en 2,8%. En 1982 y 1983 también se produjeron pérdidas catastróficas que alcanzaron los 1.000 millones de dólares.Para Carpio, si bien el país ha mejorado en cuanto a la infraestructura en materia de comunicación, esto no ha sucedido significativamente en la prevención de posibles desbordes de ríos, sequías o canalización del agua.Según el especialista, el problema radica en que los gobernantes que ha tenido Perú "cada vez que han ingresado al poder han hecho un borrón y cuenta nueva, no queriendo continuar con el proyecto anterior", algo que consideró como "egoísmo político" cuando lo que está de por medio es la prevención.Agro, pesca y turismo: ¿cuál será el más afectado por El Niño?A los ojos de Carpio, para mitigar los efectos del fenómeno lo único que se puede hacer es "dar algo de soporte al sector agrícola, en el sector sierra, donde debería haber sequías, para que puedan canalizar lo antes posible los recursos hídricos y poder continuar con la producción". Si eso sucede, consideró, "todavía tiene punto de salvación".La actividad pesquera, sin embargo, se encuentra más expuesta, dado que los peces migran a aguas más frías escapando de las altas temperaturas. Eso haría que ese ámbito productivo sea uno de los más golpeados por la falta de materia prima.Por su parte, el turismo se encuentra "en un punto importante de evolución" y "más sólido", por lo que "no debería ser tan afectado". Sin embargo, el sector tampoco la pasó bien en 1998, ya que registró una caída del 30% en las visitas internacionales y, según registró la Cámara Nacional del Turismo de Perú, sufrió la cancelación de unas 7.000 reservas.El turismo "va a ser menos golpeado, pero de todas formas nadie quiere visitar un país que está con complicaciones de este tipo", aseguró Carpio. En síntesis, diagnosticó que "la demanda se va a reducir pero no de forma tan significativa como pasó en 1997 y en 1998".La infraestructura de Perú sería también otras de las áreas que podría sufrir las consecuencias del fenómeno climático.Carpio adelantó que los problemas asociados a El Niño no podrán solucionarse en el corto plazo debido a que el fenómeno ya comenzó. Por tanto, las medidas realmente efectivas deberían diseñarse pensando en el mediano o el largo plazo.

