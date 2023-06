https://sputniknews.lat/20230611/hallan-proyectil-de-eeuu-en-piscina-de-la-central-nuclear-de-zaporozhie-1140449039.html

Hallan proyectil de EEUU en piscina de la central nuclear de Zaporozhie

En su canal de Telegram, la planta comunicó la noticia, compartiendo fotos del material bélico encontrado. El Gobierno ruso denuncia desde hace meses el grave... 11.06.2023, Sputnik Mundo

"Mientras se limpiaban los cuencos de las piscinas de aspersión de la central nuclear de Zaporozhie, con el objetivo de eliminar las consecuencias del bombardeo de la estación el año pasado, se encontraron fragmentos del obús estadounidense M777 en uno de los cuencos del sistema de agua de servicio", informó la instalación nuclear.Y añadieron: "hacemos hincapié en que el bombardeo de la central nuclear de Zaporozhie puede tener graves consecuencias".Desde hace meses, Rusia ha denunciado los constantes ataques de Ucrania en contra de las instalaciones de la planta, la mayor de Europa, que permanece desde marzo pasado bajo el control de los especialistas rusos.Moscú insiste, además, en que su presencia militar en la central persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.Hace apenas dos días, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) hacen caso omiso a las advertencias de Rusia sobre los ataques ucranianos a la central de Zaporozhie."Llamo la atención sobre el hecho de que la secretaría de la ONU y el OIEA (...) no responden a nuestras notas casi semanales sobre los bombardeos e intentos de sabotaje contra la planta nuclear de Zaporozhie", afirmó el ministro en declaraciones ante la revista Mezhdunaródnaya Zhizn (Vida internacional).Las palabras de Lavrov llegaron luego de que tres drones ucranianos fueran interceptados cerca de la central nuclear de Zaporozhie, según informó un representante de las fuerzas de seguridad rusas."Hoy, el 9 de junio, el régimen de Kiev intentó otra vez desestabilizar la situación en la zona de la central nuclear de Zaporozhie. Por la mañana, las fuerzas de la guerra electrónica neutralizaron tres vehículos aéreos no tripulados ucranianos con municiones portátiles PG-7L, que volaron en dirección de la central nuclear de Zaporozhie", afirmó el funcionario ruso.El diplomático además indicó que los drones fueron examinados por especialistas y se decidió destruirlos en el lugar. Según el representante del Kremlin, no se reportaron daños ni víctimas.El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, afirmó que los ataques ucranianos a la central nuclear suponen una amenaza real de catástrofe en Europa, además de estimar que constituyen esencialmente terrorismo nuclear. El OIEA declaró en numerosas ocasiones que es necesario crear una zona de seguridad en torno a la central.

