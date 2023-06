https://sputniknews.lat/20230611/rusia-lista-para-examinar-propuestas-de-mediadores-para-resolver-conflicto-en-ucrania-1140446194.html

Rusia, lista para examinar propuestas de mediadores para resolver conflicto en Ucrania

"Por supuesto, estamos listos para examinar todas las propuestas honestas, serias, neutrales, bien pensadas y constructivas de posibles mediadores. Las propuestas de nuestros amigos chinos contienen muchas ideas para un arreglo", afirmó el embajador en una entrevista con el medio austriaco Exxpress. El diplomático agregó que Rusia aprecia los esfuerzos de Turquía en este sentido, por ejemplo, las relacionadas con el "pacto alimentario", así como las iniciativas de paz que parten de los países africanos. También señaló que Rusia es muy consciente de que no existe una solución universal para el conflicto. "[El presidente ucraniano] Volodímir Zelenski dejó bastante claro que no necesita mediadores, y un arreglo solo es posible sobre la base de su llamada 'fórmula de paz', que está completamente distante de la realidad", explicó el embajador. Rusia continúa desde el febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.La fórmula de Zelenski incluye: seguridad nuclear y radiológica; seguridad alimentaria; seguridad energética; liberación de todos los presos y deportados; implementación de la Carta de la ONU y restauración de la integridad territorial de Ucrania y el orden mundial; retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades; restauración de la justicia; contrarrestar el ecocidio; prevención de la escalada; y confirmación del fin del conflicto. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, considera que esa fórmula no es más que una iniciativa pseudopacífica y alejada de la realidad, y subrayó que Kiev fue quien interrumpió las negociaciones.

ucrania

