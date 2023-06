https://sputniknews.lat/20230613/el-jefe-del-oiea-podria-visitar-rusia-para-hablar-sobre-la-central-nuclear-de-zaporozhie-1140517039.html

El jefe del OIEA podría visitar Rusia para hablar sobre la central nuclear de Zaporozhie

El jefe del OIEA podría visitar Rusia para hablar sobre la central nuclear de Zaporozhie

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, anunció que podría visitar Rusia en las próximas semanas para hablar sobre la... 13.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-13T22:24+0000

2023-06-13T22:24+0000

2023-06-13T22:24+0000

internacional

rafael grossi

zaporozhie

organismo internacional de energía atómica (oiea)

ucrania

moscú

rusia

volodímir zelenski

📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie

📰 destrucción de la central hidroeléctrica de kajovka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/16/1133865954_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_640f594fdbe478326380b0eb43c57da6.jpg

Tras una reunión que sostuvo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Rossi señaló que el tema de la central nuclear debe ser discutido tanto con Kiev como con Moscú, pues "de lo contrario sería muy difícil" garantizar su seguridad.Al respecto, el titular de la OIEA afirmó que la dependencia a su cargo ha tratado de "prevenir algo malo", pues la planta ha estado en una situación inestable desde hace meses a causa del conflicto en Ucrania. Cuestionado sobre la supuesta presencia de militares rusos o armamento que ponga en riesgo la central nuclear, Rafael Grossi aseguró que no han tenido señales de ello.Sobre el estado de la planta, y tras una visita realizada en días recientes, Grossi declaró cinco de sus reactores están en parada fría, mientras que uno está en parada caliente para apoyar los procesos que contribuyen a la seguridad del emplazamiento. Sin embargo, advirtió que existe una "discrepancia significativa" entre la altura del depósito que suministra agua para enfriar los seis reactores y el almacenamiento de combustible gastado.En mayo pasado, el titular del OIEA propuso al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cinco principios para garantizar la seguridad de la planta nuclear de Zaporozhie: no permitir ataques a la planta; no instalar armamento pesado o personal militar que pudiera ser usado en un ataque; no arriesgar el suministro de energía a la planta; proteger todas las estructuras y sistemas para garantizar su seguridad, y no menospreciar cualquier acción que socave estos principios.

https://sputniknews.lat/20230611/hallan-proyectil-de-eeuu-en-piscina-de-la-central-nuclear-de-zaporozhie-1140449039.html

zaporozhie

ucrania

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rafael grossi, zaporozhie, organismo internacional de energía atómica (oiea), ucrania, moscú, rusia, volodímir zelenski, 📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie, 📰 destrucción de la central hidroeléctrica de kajovka