Más armas para Ucrania: ¿Occidente dispuesto a matar de hambre a sus ciudadanos?

Alemania entró en recesión. Esto es un dato, no un relato. El responsable: su canciller, Olaf Scholz a través de sus decisiones con las sanciones antirrusas... 14.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-14T06:00+0000

2023-06-14T06:00+0000

2023-06-14T06:00+0000

qué pasa

Plata quemada: Occidente promete más armas a UcraniaEl país germano se está desindustrializando a pasos agigantados, desde que tiene que pagar muchísimo más dinero por recursos energéticos: hasta un 40% más caro. Esto, desde que Scholz, decidió "dejar de depender del gas y el petróleo ruso", para entrar a depender de el gas y el petróleo de EEUU, o directamente, del gas y el petróleo ruso revendido por terceras partes a precios mucho más elevados.Alemania se desindustrializa y su economía está en caída libre también desde que entre EEUU y Noruega, de acuerdo a las investigaciones del periodista y premio Pulitzer Seymour Hersh, estallaran los gasoductos Nord Stream, y Scholz mirara para un costado, como si escuchase llover, sin tomar ningún tipo de medidas, y mucho menos, por supuesto, ninguna represalia, en defensa de los intereses de su pueblo.Así se las gasta el canciller de la expotencia económica de Europa, y exlocomotora del bloque comunitario. Por algo, cada mitin que organiza el líder alemán desde hace un tiempo, son un festival de insultos y reproches de parte de su auditorio de turno, al grito de 'traidor'. Y el ejemplo más cercano es de hace pocos días. En ese momento el líder alemán tuvo que ponerse a gritar en su discurso para intentar que esas voces críticas no se escucharan, y aprovechó para volver a lanzar insultos contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin.También la desindustrialización de Alemania, como la de otros varios países de la Unión Europea, ocurren desde la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación de EEUU, que otorga a las empresas europeas unas prebendas en el precio de recursos energéticos que hacen que muchas de ellas migren a suelo estadounidense. 'Amigos serán los amigos', como decía la canción.Por eso, días más tarde de ese mitin en que Scholz lanzó insultos contra Putin, dijo que era hora de volver a hablar con el jefe del Kremlin. Entonces, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, fue consultado sobre estas declaraciones del canciller alemán, a lo que respondió que en la agenda de Putin no existe ninguna conversación con Scholz.Claro, también están los tanques Leopard que están echando humo en el frente del conflicto en la región rusa de Zaporozhia. Pero del humo que provocan las explosiones cuando son destruidos, y arden como cuando alguien acerca una cerilla encendida a un papel.En este contexto, este lunes Scholz acudió a París para reunirse con su anfitrión, Emmanuel Macron, y con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en el marco del Triángulo de Weimar, donde el leitmotiv era el apoyo incondicional a la causa del régimen nazi terrorista de Kiev. En este teatro esquizofrénico del absurdo, Scholz y Macron afirmaron:"Vamos a intensificar los envíos de armas y municiones, aunque dentro de los parámetros establecidos de que se ataquen blancos en Rusia y se evite una escalada en el conflicto. Nuestro apoyo durará todo el tiempo que sea necesario", tanto en el plano militar como económico, humanitario y diplomático.Es decir: Alemania, con una desindustrialización galopante y una recesión en auge, con sus ciudadanos pagando por este tipo de políticas, pero Scholz cierra los ojos y se tira de cabeza por el acantilado en nombre de Biden y del régimen nazi terrorista de Kiev.Pero parece que Scholz sentía que tenía una espinita clavada todavía, y que tenía que decir algo más en esa reunión con Macro y Duda, y disparó: apuntó a la "fuerte respuesta" internacional, algo que "no esperaba" el presidente ruso, Vladímir Putin. Por ello, afirmó que "es hora de que Putin se dé cuenta de que su apuesta "ha fracasado" y "retire sus tropas" para poder lanzar "negociaciones para una paz justa".Josep Alsina, director de las revistas 'Nihil Obstat' y 'La Emboscadura', señala que "en primer lugar, esta gente [Scholz y Macron] se cree que el mundo son ellos. La verdad es que Rusia tiene relaciones con China, con los BRICS, con muchos países hispanoamericanos, tiene relación con muchos países asiáticos. Yo creo que la que se está quedando aislada es la Unión Europea. Y bueno, la posición alemana es absolutamente patética, es lo que ocurre cuando un país, como Alemania, tiene 'soberanía cero', sentencia Alsina.

