Messi anuncia que no jugará otro mundial: ¿cómo toma esta noticia el mundo del fútbol?

Messi anuncia que no jugará otro mundial: ¿cómo toma esta noticia el mundo del fútbol?

El astro argentino de fútbol Lionel Messi, luego de causar un revuelo mundial tras su decisión de ir a jugar al fútbol de EEUU, específicamente al Inter de... 15.06.2023

Messi anuncia que no jugará otro mundial: ¿cómo toma esta noticia el mundo del fútbol? Messi anuncia que no jugará otro mundial: ¿cómo toma esta noticia el mundo del fútbol?

Luego de que 'La Pulga' se reuniera con la selección de fútbol argentina en China –tras un percance de carácter migratorio relacionado a un asunto de visado–, expresó que no se ve jugando el próximo Mundial de Fútbol 2026, algo que inmediatamente ha alborotado a los amantes del balompié."Creo que no, esta fue mi última Copa del Mundo. Veré cómo van las cosas, pero en principio, no iré al próximo Mundial", dijo Messi a Titan Sports antes de que la selección albiceleste dispute un encuentro amistoso contra su similar de Australia en Pekín.El siete veces ganador del Balón de Oro también rindió homenaje a su exentrenador en el Barça Pep Guardiola, por la reciente obtención del trofeo de la Liga de Campeones de Europa con el Manchester City."Es el mejor entrenador del mundo, y aunque en mi opinión no necesitaba ganar este título de la Liga de Campeones para demostrarlo, demuestra aún más que es el mejor entrenador del mundo, que es un logro que se merece", señaló la leyenda argentina.Messi y Guardiola ganaron dos títulos de la Liga de Campeones juntos en el club catalán.

