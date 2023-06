https://sputniknews.lat/20230615/terrorismo-economico-por-que-los-brics-deberian-independizarse-del-swift-y-del-dolar-1140580175.html

"Terrorismo económico": ¿por qué los BRICS deberían independizarse del SWIFT y del dólar?

"Terrorismo económico": ¿por qué los BRICS deberían independizarse del SWIFT y del dólar?

El grupo BRICS ha de establecer un sistema de pagos independiente del SWIFT y de abandonar los pagos en dólar, afirmó el embajador iraní en Moscú, Kazem... 15.06.2023, Sputnik Mundo

El diplomático puso de relieve dos mecanismos de presión de Washington para imponer su voluntad a otros países. En particular, uno de ellos es el predominio de la moneda verde, que es "enormemente perjudicial", señaló Jalali. La otra herramienta de EEUU son sanciones que la parte estadounidense utiliza en su beneficio, agregó.Por lo tanto, el embajador enfatizó que los países no deben tolerar tal actitud de Washington y permitir que el bloque occidental "juegue" con destinos de otras naciones a través del dólar."En estas circunstancias, debemos deshacernos de la supremacía del dólar en la economía y del llamado sistema SWIFT", afirmó.Dicho esto, Jalali instó a los países a acelerar el proceso del paso al pago en divisas nacionales. Asimismo, el diplomático destacó que el grupo BRICS va a definir el futuro de la economía mundial."Los países deben pasar lo antes posible al pago en moneda nacional, podemos y debemos crear nuestro propio sistema de pagos, independiente de SWIFT. Irán y Rusia ya tienen experiencia en este sentido, y podemos compartirla con otros países. Ya tenemos una especie de club de países afectados por las sanciones estadounidenses. Estoy convencido de que en el futuro, dentro de los BRICS y la OCS, tendremos definitivamente nuestra propia moneda, nuestras liquidaciones serán independientes del dólar estadounidense", concluyó.Desde hace meses, el grupo BRICS, conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, conversa sobre la posibilidad de tener una moneda en común para no depender del dólar.

