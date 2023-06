https://sputniknews.lat/20230616/la-ministra-de-salud-de-peru-renuncia-en-medio-de-la-crisis-por-el-dengue--1140627415.html

La ministra de Salud de Perú renuncia en medio de la crisis por el dengue

La propia ministra anunció que presentó su renuncia durante una comparecencia en el Congreso para explicar las acciones del Ministerio para contener la emergencia sanitaria en la nación andina a causa del peor brote de dengue en Perú en años. "He presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Salud. Solo espero que quienes escuchen estas palabras sin la pasión de los intereses políticos vean en mí un pequeño ejemplo de dignidad, de honor, de coherencia, de humildad y amor por el país", dijo la ministra ante los congresistas."Como médico me he formado para ofrendar la vida cuando esta me llamara", indicó Gutiérrez, quien ha sido criticada por la reacción de su dependencia frente a la crisis del dengue.La presidenta Dina Boluarte aceptó la renuncia de Gutiérrez Palomino, a quien agradeció por su trabajo esforzado y honesto, informó la Presidencia de Perú en un comunicado de prensa.Minutos antes de presentar su renuncia, Gutiérrez aceptó que había cometido errores durante su gestión al frente del Ministerio y ofreció disculpas."Vengo a informar las acciones que hemos desarrollado en el sector, pero también a aceptar los errores con la autoexigencia que me caracteriza. Cuando asumí lo hice en medio de una gran crisis política y, a pesar de eso, buscamos la manera de trabajar en favor de la población", sostuvo la ministra Gutiérrez.La funcionaria se disculpó por sus declaraciones respecto al descenso de casos de dengue en el país. Sin embargo, agregó que las acciones desplegadas por el Gobierno han permitido contrarrestar los efectos de la enfermedad.En días pasados, el Ministerio de Salud reportó que más de 76.863 casos de dengue y 82 personas fallecidas por este padecimiento.La entidad declaró en emergencia 20 regiones del Perú, incluyendo a Lima y Callao.

