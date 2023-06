https://sputniknews.lat/20230617/sentimiento-antilatino-el-trasfondo-de-la-propuesta-en-eeuu-contra-la-exencion-de-visa-a-chile-1140661015.html

"Sentimiento antilatino": el trasfondo de la propuesta en EEUU contra la exención de visa a Chile

"Sentimiento antilatino": el trasfondo de la propuesta en EEUU contra la exención de visa a Chile

El legislador republicano Kevin McCarthy propone quitar a Chile del programa de visas Waiver, asegurando que sus ciudadanos cometen delitos en Estados Unidos... 17.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-17T01:10+0000

2023-06-17T01:10+0000

2023-06-17T01:10+0000

américa latina

chile

kevin mccarthy

política

eeuu

california

💬 opinión y análisis

visa

haití

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106097/34/1060973462_91:0:2918:1590_1920x0_80_0_0_3df16fe236eeb17512b92929722a08ef.jpg

Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, busca presionar a la Casa Blanca para retirar a Chile del programa de visas Waiver, que implica la exención de visado para turistas por un periodo de 90 días. Chile fue incorporado al programa en marzo de 2014 y actualmente es el único país sudamericano que lo integra.La petición surge a raíz de las denuncias del fiscal del condado de Orange (California), Todd Spitzer, que acusa un incremento de delitos perpetrados en su jurisdicción por ciudadanos chilenos. Según consignaron medios del país sudamericano, el documento elaborado por el funcionario estadounidense asegura que los delincuentes "han ingresado al país aprovechándose del estatus que tiene Chile con el programa de visa Waiver".El legislador, miembro de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; Defensa Nacional y de Inteligencia del Estado, recalcó que los chilenos son "un pueblo tranquilo" que sin embargo se encuentra "siendo atacado por un sector conservador que quiere ganar la elección como sea".De Rementería consideró "grave" que desde el congreso estadounidense se esté "usando y estigmatizando a los chilenos" y enfatizó que sus compatriotas son "personas honestas". Chile no ha sido el único país de la región en sufrir amenazas respecto a su estatus en el programa de exención de visados de EEUU. Durante las crisis económicas que el Cono Sur sufrió en 2001 y 2002, Argentina y Uruguay fueron retirados del programa a causa del incremento en sus caudales migratorios hacia territorio estadounidense."En Chile tenemos una posición clara de que queremos mantener ese programa. Chile se lo merece: ha tenido una actitud de amistad y cooperación, compartimos información y desde la clase política estamos con la idea de que este programa se mantenga, de que se haga lo posible", enfatizó De Rementería.De todos modos, el diputado admitió que desde el sistema político chileno "también estamos un poco molestos por cómo el Partido Republicano ha tratado al pueblo chileno".El legislador latinoamericano rechazó las acusaciones de McCarthy y Spitzer sobre que Chile no está compartiendo información con EEUU y aseguró que "por casos puntuales no se puede culpar a todo el pueblo chileno que va a EEUU por turismo, negocios, deportes, fines académicos. Un número pequeño que viaja a delinquir no puede opacar a todo un pueblo tranquilo, honesto y por sobre todo serio".El congresista por Valparaíso también rechazó las versiones que vinculan la pretensión de McCarthy con la multiplicación de migrantes haitianos o venezolanos que intentan ingresar a EEUU con documentos chilenos.En ese sentido, afirmó que "la mayoría de los venezolanos en Chile están en una situación irregular y les ha costado establecer esa regularidad", por lo que "hay mucho mito, mucho rumor" en el tema."Esto lo inicia un fiscal, que en EEUU no son los fiscales que conocemos en las Américas, que son miembros del Poder Judicial. Los fiscales en EEUU son políticos y este fiscal quiere ser gobernador en California y una forma fácil es pegarle a los latinos y en este caso nos tocó a los chilenos", analizó.De Rementería consignó que la embajadora estadounidense en Chile, Bernadette M. Meehan, "ha insistido constantemente que no existe peligro de perder la visa Waiver" y que "se están haciendo los ajustes necesarios para compartir mejor información".

https://sputniknews.lat/20230615/chile-quiere-asegurar-su-soberania-especial-con-una-constelacion-propia-de-satelites-1140613413.html

chile

eeuu

california

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

chile, kevin mccarthy, política, eeuu, california, 💬 opinión y análisis, visa, haití, migración