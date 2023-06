https://sputniknews.lat/20230620/el-ministerio-de-energia-frances-llama-a-mantener-ahorro-de-electricidad-en-verano-1140749943.html

El Ministerio de Energía francés llama a mantener ahorro de electricidad en verano

El Ministerio de Energía francés llama a mantener ahorro de electricidad en verano

MOSCÚ (Sputnik) — La ministra de Transformación Energética de Francia, Agnès Panier-Rounache, instó a los franceses a ahorrar electricidad en la temporada de... 20.06.2023

Panier-Rounache prometió a los ciudadanos franceses que en esa época del año no habría escasez de electricidad, pero instó a los habitantes de su país a cumplir una serie de medidas. Según la funcionaria, las medidas para ahorrar electricidad no son temporales, pues deben convertirse en algo habitual. La ministra recordó, entre otras cosas, la ley existente desde 2007 que no permite ajustar el aire acondicionado en verano a temperaturas inferiores a los 26 grados, que anteriormente la gente solía ignorar. Panier-Rounache también instó a los automovilistas a no conducir a velocidades superiores a 110 km/h, lo que sería "bueno para el planeta y permite reducir el consumo de combustible en un 20%". En julio de 2022, el presidente francés, Emmanuel Macron, instruyó al Gobierno a preparar un plan para el consumo responsable de energía para empresas y ciudadanos en medio de una reducción del suministro de gas ruso y el cierre de la mitad de los reactores de las centrales nucleares del país para reparaciones. La Unión Europea vive una crisis energética por los altos precios del gas, derivados de las sanciones impuestas por la cúpula política de Bruselas al combustible procedente de Rusia, lo que ha disparado las facturas de la electricidad.

