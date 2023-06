https://sputniknews.lat/20230620/lecciones-de-diplomacia-en-pekin-para-washington-1140744614.html

Lecciones de diplomacia en Pekín para Washington

Lecciones de diplomacia en Pekín para Washington

20.06.2023

En Pekín le explicaron a Blinken cómo se deben construir relaciones bilaterales EEUU–ChinaEn la visita oficial de dos días del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, a la capital del gigante asiático, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que Pekín respeta los intereses de Washington y no busca desafiarlo ni desplazarlo. Además, enfatizó que la competencia entre ambos países no representa la tendencia de los tiempos actuales y mucho menos puede resolver los problemas de EEUU o los desafíos que enfrenta el mundo.Xi recalcó que, del mismo modo, EEUU debe respetar a China sin perjudicar sus derechos e intereses legítimos: "ninguna de las partes debe moldear a la otra parte, y menos aún privarla de su legítimo derecho al desarrollo", manifestó el mandatario chino.Misión de paz africana deja al descubierto el racismo y los engaños del régimen de Kiev"Saludamos el enfoque equilibrado de los amigos africanos en relación con la crisis ucraniana", declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una reunión con una delegación de siete países africanos en el Palacio de Constantino, a las afueras de San Petersburgo. Asimismo, señaló que Moscú aprecia el interés de los países africanos en encontrar formas de resolver el conflicto.Previo a su paso por Rusia, tal delegación, que lidera una misión de paz para mediar en el conflicto ucraniano, visitó Kiev, tras lo cual denunció al régimen del presidente Volodímir Zelenski de “desinformación deliberada”. Mientras, el asesor del mandatario ucraniano, Mijaíl Podoliak, afirmó que resolver el conflicto ucraniano "no está al nivel" de los países africanos, tras acusar que sus líderes fueron a Rusia solo para obtener beneficios personales y que "sólo quieren estar en el espacio informativo". Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, señaló que los países africanos comprenden las causas reales de la crisis ucraniana.El presidente ecuatoriano no abandonará la política tras elecciones anticipadasEl presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumple un mes gobernando el país mediante decretos a causa de la disolución de la Asamblea Nacional. En este sentido, la Corte Constitucional aprobó el decreto del mandatario sobre la reforma tributaria, pero rechazó el relacionado con el establecimiento de zonas francas.Acerca de esta situación de Gobierno sin Asamblea, el politólogo ecuatoriano Jonathan Choloquinga afirma que “no se ha solventado ninguna de las necesidades, tanto en seguridad, tanto en políticas de inclusión, en economía. Estamos en una situación bastante crítica y lo oportuno sería poder agilizar el tema de las elecciones”.Colombia: genera polémica la propuesta de financiación de un fondo multilateral para el ELNEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, no descartó la posibilidad de solicitar la ayuda internacional para financiar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La idea ha generado comentarios a favor y en contra, pese a que el tema aún no se ha discutido en la mesa de diálogo con los representantes de la fuerza armada.Al referirse a la posible financiación internacional para el cuerpo guerrillero, la periodista Rosalba Alarcón Peña explicó que es necesario discutir las posibilidades para que el grupo armado deje la ilegalidad, al señalar que “no le podemos pedir al ELN que se financie distinto si de todas las formas vienen siendo criminalizados”.Ejercicio físico: un antidepresivo muy efectivo, según estudiosEl ejercicio físico es una herramienta muy efectiva para combatir la depresión, pues ayuda a liberar endorfinas, sustancias químicas que actúan como analgésicos naturales y producen una sensación de bienestar y felicidad en el cuerpo. Además, ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona que produce el estrés.El entrenador personal Darwin Zambrano, dos veces campeón mundial Mr. Atlas, afirma que “el ejercicio puede resultar muy efectivo para eliminar la depresión, pero hay factores importantes a tener en cuenta, y uno de los más importantes es que la actividad que se realice sea del agrado de la persona para poder obtener resultados positivos”.

