https://sputniknews.lat/20230622/crece-el-robo-de-carne-alcohol-y-hasta-dulces-por-el-encarecimiento-de-la-vida-en-el-reino-unido-1140824521.html

Crece el robo de carne, alcohol y hasta dulces por el encarecimiento de la vida en el Reino Unido

Crece el robo de carne, alcohol y hasta dulces por el encarecimiento de la vida en el Reino Unido

El llamado 'robo de hambre' está creciendo hasta llegar a cifras récord en el Reino Unido, de acuerdo con un artículo publicado este 21 de junio en el diario... 22.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-22T04:57+0000

2023-06-22T04:57+0000

2023-06-22T04:57+0000

reino unido

sociedad

economía

inseguridad

inflación

📈 mercados y finanzas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/03/1138957235_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d4fbe406af69ba9e7fabe82e36575860.jpg

Según la información, el robo de artículos como carne, alcohol y hasta dulces ha alcanzado los números más altos en una década en este país europeo.En 2022 se registraron más de 1,1 millones de robos, frente a los 970.000 que tuvieron lugar en 2021, de acuerdo con un reporte de la Asociación de Tiendas de Conveniencia del Reino Unido. James Lowman, director ejecutivo de ese organismo, que representa a pequeños comercios de todo el país, afirmó que los niveles de hurtos que se producen a diario "no tienen precedentes".El Reino Unido ha sido uno de los países más afectados por la inflación a causa de los efectos de la pandemia de COVID-19 y a la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania. Además, el costo de la vida ha aumentado como no se veía desde hace varios años. Muchos hogares tienen dificultades para adquirir artículos básicos y llegar con solvencia a fin de mes.Nuevos datos publicados este 21 de junio indican que la inflación interanual se mantuvo estancada en el 8,7% en mayo, peor que el 8,4% previsto, lo que incrementa la presión sobre el Banco de Inglaterra para que suba los tipos de interés.Por otra parte, el índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente —que no toma en cuenta la volatilidad de los precios de la energía, alimentos, alcohol y tabaco— se aceleró en mayo al 7,1%, tres décimas más que en abril, es decir, su nivel más elevado desde marzo de 1992.De acuerdo con Financial Times, en los últimos meses las tiendas han limitado el número de artículos en sus estantes para reducir el riesgo de robo, y han añadido etiquetas de seguridad a alimentos como filetes, queso y mantequilla.Casi el 80% de los minoristas encuestados por la Asociación de Tiendas de Conveniencia afirmaron que la crisis del costo de la vida estaba provocando esta clase de hurtos.

https://sputniknews.lat/20230529/la-delincuencia-pega-a-los-minoristas-de-eeuu-han-perdido-hasta-100000-millones-de-dolares-1139991141.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, sociedad, inseguridad, inflación, 📈 mercados y finanzas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia