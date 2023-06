https://sputniknews.lat/20230626/todos-son-mis-hermanos-amlo-habla-sobre-los-aspirantes-de-morena-rumbo-al-2024-1140961997.html

"Todos son mis hermanos": AMLO habla sobre los aspirantes de Morena rumbo al 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que todos los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial del 2024 son cercanos a él. 26.06.2023, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 26 de junio, el mandatario mexicano aseveró que los seis aspirantes del partido oficialista de México, son "sus hermanos". "¿Cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando?", contestó el presidente al ser cuestionado sobre cómo las llamadas "corcholatas" usan la imagen de López Obrador para hacer campaña al interior del partido, el cual está en un proceso interno de elección de coordinador de la transformación, que será el candidato a la Presidencia. "Todos son muy cercanos, son mis hermanos. Tengo cinco hermanos y una hermana", agregó el mandatario en referencia a los cinco candidatos hombres —Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco (del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena) y Gerardo Fernández Noroña (del Partido del Trabajo)— y Claudia Sheinbaum, la única mujer en la contienda interna. López Obrador aseveró que Morena no teme violar las leyes electorales, pues aseveró que lo que actualmente se realiza es un proceso interno partidista y señaló que "como dirigentes tienen que tener el apoyo de las bases, de la gente". Hace un par de semanas, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, indicó que del 19 de junio y hasta el 27 de agosto las llamadas 'corcholatas' —los aspirantes a la candidatura por la Presidencia— puedan realizar tareas de proselitismo al interior de la organización política.Posteriormente, entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre se realizará una encuesta interna, misma que definirá al candidato o candidata del partido fundado por López Obrador. Será el 6 de septiembre cuando se dé a conocer quién será el candidato o candidata de Morena. En repetidas ocasiones, López Obrador ha descartado tener preferencia por alguna de las personas que participarán en la encuesta interna del partido oficialista y señaló que el método de las encuestas ha sido aplicado por el grupo político para elegir a sus abanderados en las elecciones estatales, lo que ha evitado rupturas entre sus integrantes.El mandatario insistió en que no tendrá injerencia en la designación de la persona que lo sustituirá en el cargo en 2024, esto tras celebrarse el proceso electoral en México en el verano de ese año y que estará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

