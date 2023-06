https://sputniknews.lat/20230627/la-onu-denuncia-el-drastico-aumento-de-infracciones-de-ley-por-fuerzas-ucranianas-1140988653.html

La ONU denuncia el drástico aumento de infracciones de ley por fuerzas ucranianas

La ONU denuncia el drástico aumento de infracciones de ley por fuerzas ucranianas

GINEBRA (Sputnik) — El número de violaciones de los derechos a la libertad y a la seguridad por las fuerzas de seguridad de Ucrania creció drásticamente desde... 27.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-27T10:41+0000

2023-06-27T10:41+0000

2023-06-27T10:47+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

onu

🌍 europa

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/13/1137050923_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_819911c0bcc388b1800ba5fcee7b750e.jpg

Según la nota, decenas de personas proporcionaron unos "testimonios fidedignos de torturas y malos tratos cometidos por agentes del orden, miembros de las Fuerzas Armadas o guardias" en lugares de detención no oficiales o en centros oficiales de detención preventiva. En total, la Oficina registró 75 casos detención arbitraria de civiles, entre ellos 57 hombres, 17 mujeres y un niño."Durante este periodo, los agentes del orden y los agentes de seguridad de Ucrania parecieron abusar de las disposiciones vigentes para detener a varios civiles sin una orden judicial", señala.Según la nota, decenas de personas proporcionaron unos "testimonios fidedignos de torturas y malos tratos cometidos por agentes del orden, miembros de las Fuerzas Armadas o guardias" en lugares de detención no oficiales o en centros oficiales de detención preventiva.Acnudh también expresó su preocupación por el hecho de que Ucrania encarcelara a varios civiles por proporcionar asistencia humanitaria en el territorio controlado por las tropas de Rusia."A pesar del aspecto humanitario de su trabajo, que consistía en asignación de pensiones y prestación de asistencia humanitaria, ellos fueron acusados por las autoridades ucranianas de realizar 'actividades de colaboración' y corren el riesgo de las consecuentes penas de prisión", indica.El documento agrega que ley ucraniana penaliza "las actividades comerciales realizadas 'en cooperación' con las autoridades de ocupación", pero no define el alcance de las actividades prohibidas."La Acnudh está preocupada que esto pueda causar interpretaciones amplias", subraya.

https://sputniknews.lat/20230625/mas-de-10000-britanicos-apoyan-peticion-de-suspender-la-ayuda-a-ucrania-1140943265.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, onu, 🌍 europa, rusia, 🛡️ zonas de conflicto