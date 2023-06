https://sputniknews.lat/20230628/eeuu-anuncia-un-nuevo-paquete-de-ayuda-a-ucrania-confirmando-su-obsesion-por-derrotar-a-rusia-1141030109.html

EEUU anuncia un nuevo paquete de ayuda a Ucrania "confirmando su obsesión por derrotar a Rusia"

EEUU anuncia un nuevo paquete de ayuda a Ucrania "confirmando su obsesi贸n por derrotar a Rusia"

28.06.2023

De acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el tramo contendr谩 "armas clave necesarias para apoyar las operaciones de contraofensiva de Ucrania, reforzar su defensa a茅rea", as铆 como veh铆culos blindados adicionales y armas antitanque. Entre otras cosas, el nuevo paquete de ayuda militar incluir谩 munici贸n adicional para los sistemas de defensa antia茅rea Patriot, lanzacohetes m煤ltiples Himars y misiles antia茅reos Stinger.Desde el Pent谩gono tambi茅n declararon que Washington tiene la intenci贸n de suministrar a Kiev otros 30 veh铆culos de combate Bradley, 25 veh铆culos blindados de transporte de personal Stryker, misiles antitanque Javelin, munici贸n de aviaci贸n y artiller铆a, armas ligeras, dispositivos t茅rmicos y de visi贸n nocturna, as铆 como piezas de repuesto.A帽adieron que el importe de la ayuda militar prometida desde el inicio de la operaci贸n militar especial de Rusia el 24 de febrero de 2022 super贸 los 40.500 millones de d贸lares y desde la presidencia de Biden, los 41.200 millones de d贸lares.Con un nuevo suministro de armas, "EEUU confirma su obsesi贸n por derrotar a Rusia"https://ria.ru/20230628/posolstvo-1880809354.htmlCon un nuevo suministro de equipos militares, Washington confirma su obsesi贸n por infligir una derrota estrat茅gica a Rusia, afirmaron desde la Embajada de Rusia en EEUU."Para ello, empuja a sus subordinados a aventuras cada vez m谩s desesperadas. Las vidas de los ucranianos no significan nada para las autoridades estadounidenses", subray贸 la misi贸n diplom谩tica en un comunicado.Desde la embajada calificaron de in煤tiles los intentos estadounidenses de derrotar a Rusia "con las manos de los t铆teres de Kiev". En sus palabras, los militares rusos "refutan d铆a tras d铆a los mitos sobre la 'calidad insuperable' de las armas de Estados Unidos y la OTAN".Mosc煤 envi贸 notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergu茅i Lavrov, advirti贸 que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertir谩 en un blanco leg铆timo para las Fuerzas Armadas rusas.Rusia empez贸 la operaci贸n militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el fin de defender las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. El presidente ruso, Vlad铆mir Putin, se帽al贸 que la operaci贸n especial fue una medida forzosa, que Rusia se vio obligada a tomar porque no le dejaron la posibilidad de actuar de otro modo, crearon unos riesgos en materia de seguridad, a los que no se pod铆a reaccionar de otra manera.

ucrania

eeuu

