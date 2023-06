https://sputniknews.lat/20230628/rusia-impulsa-la-creacion-de-un-nuevo-sector-economico-vinculado-a-los-drones-1141037542.html

Rusia impulsa la creación de un nuevo sector económico vinculado a los drones

Rusia impulsa la creación de un nuevo sector económico vinculado a los drones

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Rusia apostó por la aparición de un nuevo sector económico vinculado a los vehículos voladores no tripulados en los próximos... 28.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-28T11:35+0000

2023-06-28T11:35+0000

2023-06-28T11:35+0000

economía

rusia

drones

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1c/1141037661_0:272:3155:2047_1920x0_80_0_0_62d0656c1daf1322bdfe556aa59be70b.jpg

En este contexto, el Gobierno aprobó la estrategia de desarrollo de la aviación no tripulada hasta 2030 que tendría mayor potencial en la agricultura, la inspección de obras de construcción, la actualización de los mapas cartográficos y el transporte de cargas a zonas de difícil acceso. Los drones, precisó, se emplean ya, por ejemplo, en la inspección de las redes eléctricas, lo que redujo cinco veces el tiempo que se requiere para realizar ese trabajo. "La detección oportuna de daños disminuyó ocho veces el riesgo de averías en las redes", consignó.El uso de vehículos no tripulados con fines cartográficos y catastrales, aseguró, bajó un 20% los costos. La estrategia define cinco áreas clave.La primera está relacionada al fomento de la demanda de los sistemas de aeronaves no tripuladas de producción nacional. El segundo punto se refiere al desarrollo y la fabricación masiva de drones, así como la apertura de grandes centros de producción con tecnologías avanzadas. El tercer aspecto prevé la construcción de aeródromos, helipuertos y 'dronopuertos'. La cuarta área estratégica menciona la formación de personal especializado y la quinta se refiere a investigaciones fundamentales en el ámbito de los vehículos voladores no tripulados. El viceprimer ministro Andréi Beloúsov avanzó que a la par con la mencionada estrategia, el Gobierno culmina también la elaboración de un proyecto nacional para impulsar el desarrollo de sistemas de aeronaves no tripuladas.

https://sputniknews.lat/20230627/el-ministerio-de-defensa-de-corea-del-sur-creara-un-mando-de-operaciones-con-drones-1141009140.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, drones, 📈 mercados y finanzas