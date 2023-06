https://sputniknews.lat/20230628/un-audio-con-planes-de-guerra-clasificados-muestra-que-trump-se-nego-durante-decadas-a-atacar-iran-1141037314.html

Un audio con planes de guerra clasificados muestra que Trump se negó durante décadas a atacar Irán

Un audio con planes de guerra clasificados muestra que Trump se negó durante décadas a atacar Irán

28.06.2023, Sputnik Mundo

El exmandatario de EEUU Donald Trump se negó a ceder a las presiones para lanzar un conflicto con Irán, que Washington buscó durante décadas, muestra un audio...

Los medios de comunicación estadounidenses obtuvieron el audio de una supuesta conversación entre Donald Trump y sus ayudantes en la que, según los fiscales, describió que les mostraba archivos que sabía que aún eran clasificados. La conversación, que supuestamente se produjo en el verano de 2021, fue reportada previamente sobre la base de una transcripción parcial citada en una denuncia penal contra Trump que fue presentada en un tribunal federal a principios de junio.En el audio de dos minutos de duración, el exmandatario hace referencia a planes de alto secreto con respecto a un ataque contra Irán que, en sus palabras, fueron preparados por el general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto que se convirtió en un crítico de Trump después de que el mandato del expresidente terminó.Actualmente, el expresidente se enfrenta a 37 cargos penales por su presunto manejo indebido de documentos clasificados. Por su parte, el empresario se declara inocente.Trump es "realmente un problema" para el bloque militar de WashingtonLa Administración Trump no fue de ninguna manera la primera en considerar una guerra contra Irán, informó a Sputnik Larry Johnson, exoficial de la Agencia Central de Inteligencia y funcionario del Departamento de Estado de EEUU. En sus palabras, los planes de ataques contra Teherán existen desde 1980 y han sido revisados y actualizados a lo largo del tiempo."Creo que el punto clave es que Trump no actuó sobre la base de estos planes. Resistió la presión de los asesores que querían iniciar una guerra con Irán, pero él se negó. Se negó a seguirles la corriente. Y creo que eso es realmente parte de la ira dirigida también a él", explicó.Sin embargo, Johnson afirmó que en realidad había una mayor probabilidad de guerra con Irán bajo el predecesor de Trump, Barack Obama, cuando Washington "participó más activamente en el apoyo a las operaciones de inteligencia que conducían a los asesinatos de científicos iraníes".Johnson pronosticó que si Trump consigue esquivar las acusaciones en su contra y ganar las elecciones estadounidenses de 2024, para las que ya anunció su candidatura, el empresario "llegará a un acuerdo" con Teherán."Él encontraría una manera de desescalar las tensiones. Pero, por desgracia, hay un partido en guerra. No hay un solo partido político. Es bipartidista. Tenemos tanto republicanos como demócratas que promueven el conflicto, que insisten en el conflicto. Biden no está dispuesto a llegar a un acuerdo real con estos tipos. Trump sí. Creo que Trump creía de verdad en ese tipo de acuerdos y trató de promoverlos", concluyó.

