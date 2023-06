https://sputniknews.lat/20230629/economista-argentino-la-negociacion-con-el-fmi-siempre-fue-politica-no-economica-1141085739.html

Economista argentino: "la negociación con el FMI siempre fue política, no económica"

Economista argentino: "la negociación con el FMI siempre fue política, no económica"

El Gobierno argentino cancelará el vencimiento con el Fondo Monetario Internacional –FMI– por la deuda adquirida durante el Gobierno de Mauricio Macri por... 29.06.2023, Sputnik Mundo

La actual gestión abonará este viernes 30 de junio vencimientos por 2.700 millones de dólares. Para afrontar el pago, el Ministerio de Economía utilizará Derechos Especiales de Giro –DEGs, la moneda del FMI– que dispone el Tesoro y también yuanes de libre disponibilidad, una novedad en este tipo de intercambios, para no tocar los dólares del Banco Central.En este contexto delicado, el ministro Sergio Massa y sus colaboradores están negociando con el staff del FMI una reestructuración del acuerdo vigente con la entidad."La discusión entre los países que participan en la dirección del FMI es una ecuación entre si le abastecen el dinero a Sergio Massa que avanza en un ajuste gradual o dejan que se acentúe la crisis y que haya más chances de pasar a un gobierno más conservador. El FMI, ¿prefiere un gobierno más afín, pero que no le pueda garantizar la gobernabilidad o un programa económico más lento pero que le garantice margen de gobernabilidad?", opinó.El economista apuntó que, a pesar de todos sus problemas, la economía argentina sigue su marcha. "Todavía se siguen generando empleo e importaciones, pero si no hay dólares, se puede frenar el proceso productivo. Ahí entra a jugar la otra carta de Massa, que fue negociar la ampliación del swap con China, con quien tenemos un gran déficit, que nos habilita yuanes para que gastamos comprándoles a ellos”.Bolivia se enfrenta al desafío de la caída de la producción de gasUna de las claves del crecimiento económico de Bolivia han sido sus recursos energéticos. A partir de la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 de la mano de Evo Morales, el país se benefició de la exportación de gas a Argentina y Brasil.Pero para este invierno la empresa estatal YPFB teme no poder cumplir con sus compromisos por la merma en la producción local.Hablamos en Cara o Ceca con el analista en hidrocarburos Francesco Zaratti, dijo que "la producción bajó a un número cercano a 35 Mm3/d. Eso es un factor natural y se combate con mayor exploración".“Si no se encuentran más reservas de gas, Vaca Muerta es una oportunidad para cobrar un peaje por el uso del gasoducto boliviano que transporte el flujo que viene de Argentina hacia Brasil”, agregó.

