AMLO celebra cinco años de su triunfo: "México avanza hacia la erradicación de la violencia" | Video

AMLO celebra cinco años de su triunfo: "México avanza hacia la erradicación de la violencia" | Video

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un discurso en el zócalo de la Ciudad de México con motivo del quinto aniversario de su triunfo... 02.07.2023, Sputnik Mundo

A poco más de un año de concluir su Gobierno, el mandatario latinoamericano sostuvo que la lucha contra la violencia no se detiene y confió en que se lograrán bajar los índices de criminalidad en la nación. El discurso del presidente sucede en momentos en que su estrategia de seguridad ha sido seriamente cuestionada por la oposición y varias asociaciones civiles. Apenas este 27 de junio, 16 funcionarios públicos estatales fueron secuestrados por el crimen organizado. Posteriormente fueron liberados, pero la respuesta de López Obrador —quien dijo que acusaría "con sus papás" a los secuestradores— causó conmoción en la opinión pública. El mandatario también insistió en su mitin que "acabar con la corrupción" es un eje irrevocable de su Administración y reiteró que en su gestión "no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos ni pensiones millonarias a expresidentes". "Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Quienes cuidaban al presidente ahora están designados a labores de seguridad pública. Al presidente lo cuida el pueblo, lo cuida la gente", comentó el jefe de Estado, quien presumió, también, la venta del avión presidencial a Tayikistán. El presidente de México recordó que "el peso [mexicano] es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar" y aseguró que "está llegando inversión extranjera como nunca."Las remesas que mandan nuestros paisanos migrantes a sus familias este año superarán los 60.000 millones de dólares, cifra récord que alivia a 12 millones de familias, sobre todo de las comunidades más pobres y marginadas del país", dijo López Obrador mientras en el estado de Florida, al sureste de Estados Unidos, entra en vigor una ley que amenaza la estabilidad de miles de migrantes mexicanos. Asimismo, destacó que su Gobierno "rescatará" a las dos empresas paraestatales energéticas más importantes del país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese sentido, apuntó que el objetivo nacional es la autosuficiencia energética para no depender del extranjero. "Se están produciendo 1.900.000 barriles diarios. Las seis refinerías que heredamos han sido reparadas", detalló. El tema de la explotación y aprovechamiento del litio también fue abordado durante el discurso. Según López Obrador, el proceso de la creación de nuevas tecnologías para explotar el llamado "oro blanco" ya lleva un avance del 95%. "Y solo les recuerdo que el litio es de la nación", reiteró. También mencionó que se revivirán los trenes de pasajeros y se fortalecerán las vías férreas.

