https://sputniknews.lat/20230703/el-ministro-de-defensa-aleman-anuncia-nuevas-entregas-de-tanques-leopard-a-kiev-1141192704.html

El ministro de Defensa alemán anuncia nuevas entregas de tanques Leopard a Kiev

El ministro de Defensa alemán anuncia nuevas entregas de tanques Leopard a Kiev

VARSOVIA (Sputnik) — Ucrania recibirá decenas de tanques Leopard proporcionados por Alemania y Dinamarca en las próximas semanas, anunció el ministro de... 03.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-03T15:59+0000

2023-07-03T15:59+0000

2023-07-03T15:59+0000

defensa

🛡️ industria militar

📰 suministro de armas a ucrania

ucrania

alemania

seguridad

leopard

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/07/1135503013_56:98:1127:701_1920x0_80_0_0_f2cfa9834dc6446cd5de5cf8be9e4384.png

"En las próximas semanas, Ucrania recibirá decenas de tanques de batalla Leopard 1A5 proporcionados por Alemania y Dinamarca", afirmó Pistorius en una entrevista concedida al diario polaco Rzeczpospolita. Además, informó sobre un nuevo paquete de ayuda de 2.700 millones de euros que incluye sistemas de defensa aérea IRIS-T SLM, así como otros tipos de armamento necesarios. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra MoscúRusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.Primera reunión del consejo Ucrania-OTANLa primera reunión del consejo Ucrania-OTAN a nivel de jefes de Estado o de Gobierno tendrá lugar durante la cumbre del bloque bélico, programada para los días 11 y 12 de julio en la capital de Lituania, Vilna, anunció Pistorius.Al mismo tiempo, señaló que la incorporación del país a la Alianza Atlántica no puede suceder antes de que terminen las hostilidades en el territorio ucraniano."Durante mis recientes reuniones con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, volvimos a acordar que la Alianza no podría convertirse en parte del conflicto en ningún caso. Por lo tanto, no podremos responder a la pregunta de la adhesión de Ucrania a la OTAN mientras continúe el conflicto en Ucrania", declaró el titular alemán.A finales de septiembre de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó una solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló que la admisión del país es actualmente inoportuna.El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, declaró que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre de la OTAN en Vilna, que no fuera una invitación a ingresar en la alianza.Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la expansión de la alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa.Polonia no necesita tropas alemanas adicionalesPolonia no necesita tropas adicionales desde Alemania, comunicó Pistorius.El ministro agregó que Varsovia dispone de unas fuerzas Armadas que operan eficazmente, así como presta un amplío apoyo a Ucrania y países del Báltico.Alemania desplegó tres sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot en el territorio de Polonia, cuyo mantenimiento es asegurado por alrededor de 300 militares de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania).En pasado febrero, el vicecanciller polaco Pawel Jablonski declaró en vísperas de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el postulado permanente, discutido al menos desde la cumbre de la OTAN en Varsovia en 2016, es una presencia reforzada y permanente de las tropas aliadas en Polonia, en su mayoría de EEUU.

https://sputniknews.lat/20230703/que-tanques-tiene-ucrania-y-cuantos-le-quedan-1141181637.html

https://sputniknews.lat/20230620/stoltenberg-admite-que-la-otan-no-discutira-el-ingreso-de-ucrania-en-la-proxima-cumbre-1140768266.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ industria militar, 📰 suministro de armas a ucrania, ucrania, alemania, seguridad, leopard, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, otan