Activista ruso buscado por EEUU denuncia persecución y amenazas en su contra

Activista ruso buscado por EEUU denuncia persecución y amenazas en su contra

MOSCÚ (Sputnik) — El fundador y presidente del Movimiento Antiglobalización de Rusia, Alexandr Iónov, por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta...

Según Iónov, EEUU está presionando mucho a España para que inicie una causa penal en su contra y emita una orden de detención europea, ya que no todos los países tienen un acuerdo de extradición mutua con el país norteamericano. "Intentan impedir que viaje y me comunique con grupos políticos de todo el mundo. En otras palabras, su objetivo es aislarme completamente (…) A esto se suma la causa penal en Ucrania, las sanciones y las constantes amenazas de los ucranianos", afirma el activista ruso. También denunció que Washington no le permite contratar a un abogado para defenderse debido a las sanciones que pesan sobre él. En julio de 2022, EEUU acusó a Iónov de conspirar para implicar a ciudadanos estadounidenses como agentes ilegales de las autoridades rusas y anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que ayude a localizarlo. El Departamento de Justicia de EEUU alegó que Iónov, en coordinación con el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, supuestamente orquestó una campaña internacional de varios años de influencia maliciosa, utilizando grupos políticos locales para "sembrar la discordia, difundir propaganda prorrusa e interferir en las elecciones estadounidenses". Rusia en repetidas ocasiones ha calificado las acusaciones estadounidenses de infundadas.

