El director de OIEA asegura que no hay intentos de poner bombas en la planta de Zaporozhie

El director de OIEA asegura que no hay intentos de poner bombas en la planta de Zaporozhie

TOKIO (Sputnik) — El personal del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha visto que se estén plantando bombas en la planta nuclear de... 05.07.2023, Sputnik Mundo

El director del OIEA al mismo tiempo recordó que muy cerca de la central se libran combates, en particular, la contraofensiva ucraniana. "No podemos relajarnos, seguiremos informando y actualizando la información", subrayó. Al ofrecer el 4 de julio una rueda de prensa en Tokio, Grossi calificó la situación en torno a la planta de Zaporozhie como frágil y peligrosa. "Estamos al tanto de las declaraciones que hacen las dos partes. Ustedes alegan la de [el presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski, pero la parte rusa también hizo una similar. Como he dicho ya en el Consejo de Seguridad de la ONU, una central nuclear jamás debe ser atacada, bajo ningunas circunstancias, ni usarse como base militar", señaló. Además, los expertos del OIEA solicitaron el acceso adicional a diversas áreas de la central nuclear para confirmar la ausencia de bombas."Los expertos del OIEA solicitaron el acceso adicional, necesario para confirmar la ausencia de bombas o de sustancias explosivas en el recinto de la central", comunicó, al citar a Grossi, quien precisó que es necesario inspeccionar los techos de los bloques de los reactores Nº3 y Nº4, así como áreas de las salas de turbinas y del sistema de enfriamiento.También comunicó que los expertos del OIEA presentes en la central inspeccionaron durante los últimos días y semanas diversas partes de la planta, incluidos sectores del perímetro del estanque grande de enfriamiento, así como recorrieron regularmente el recinto de la central, sin encontrar hasta la fecha indicios visibles de bombas o de material explosivo.Según Grossi, es importante inspeccionar todas las partes de la central para estar seguros de que se acatan los cinco principios básicos de la protección de la planta, después de que los últimos días se hicieran declaraciones opuestas respecto a la situación militar en su área.Rafael Grossi arribó a la prefectura de Fukushima y visitó la central Fukushima 1 en relación con el plan de Japón de empezar a verter al océano agua de baja radiactividad. El martes pasado, el OIEA entregó al Gobierno japonés su informe con la evaluación pormenorizada de ese plan. La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra en el sureste de Ucrania, cerca de la ciudad de Energodar, y desde marzo permanece bajo protección de los militares rusos. La planta cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios. Las tropas ucranianas bombardean con regularidad Energodar y el adyacente recinto de la central. El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú declaró que Kiev intenta crear las apariencias de una amenaza de catástrofe nuclear, bombardeando sin cesar esa planta atómica. El OIEA en más de una ocasión dijo que es necesario crear en su torno una zona de seguridad. Anteriormente, Zelenski declaró haber recibido un informe de sus servicios de Inteligencia y de Seguridad de Ucrania, en el que se afirma que Rusia ha preparado el guión de un acto terrorista con la fuga de la radiación de la central de Zaporozhie. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, lo calificó de un desvarío. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, dijo en una reunión del Consejo de Seguridad que Rusia espera que los patronos occidentales de Kiev no le permitan organizar una catástrofe y también recordó que la misión del OIEA que visitó la central en junio pasado pudo convencerse de lo absurdo de las declaraciones de Kiev.

