EEUU no ve consenso en la OTAN para invitar a Ucrania a ingresar en la Alianza

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que en estos momentos no ve unanimidad entre los países de la OTAN sobre el posible... 09.07.2023, Sputnik Mundo

El líder estadounidense comentó que mantuvo una larga conversación sobre este tema con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, y dejó claro que Estados Unidos seguirá garantizando la seguridad de Ucrania y suministrándole armas."Sin embargo, creo que es prematuro hablar y pedir una votación, ya que deben cumplirse otros requisitos", añadió el presidente de EEUU. También dejó claro que es optimista sobre las perspectivas de Suecia de ingresar en la OTAN en un futuro próximo, a la luz de la próxima cumbre de la Alianza en Vilna.A finales de septiembre de 2022, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, presentó una solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló que la admisión del país es actualmente inoportuna.El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, declaró que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre de la OTAN en Vilna, que no fuera una invitación a ingresar en la alianza.Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la expansión de la alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa.

