Presidente guatemalteco asegura que respetará plazo constitucional para el que fue electo

"Ante dicha campaña de desinformación y rumores absolutamente falsos y tendenciosos, por este medio manifiesto a ustedes, que respetuoso de la Constitución Política de la República de Guatemala y del plazo constitucional para el cual fui electo democráticamente, mi período Constitucional finaliza el 14 de enero de 2024, plazo improrrogable que respetaré, tal como juré hacerlo al asumir el cargo y como parte del fortalecimiento de nuestra democracia y Estado Constitucional de Derecho", comentó el presidente en un comunicado. Giammattei denunció que existe "una campaña de desinformación con el ánimo de generar confusión y desestabilización" y llamó a los ciudadanos a "no dejarse sorprender". El mandatario también reiteró su llamado a que la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 20 de agosto, "se lleve a cabo en la fecha señalada por la ley". El 6 de julio por la noche, concluyeron en Guatemala las audiencias de cotejo de las actas electorales, sin cambios significativos en los resultados preliminares que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció al término de los comicios del 25 de junio: Sandra Torres, de la Unidad Nacional por La Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla (centroizquierda), se enfrentarán en el balotaje. La Corte de Constitucionalidad había aprobado las audiencias de revisión a solicitud de nueve partidos políticos que alegaban supuestas anomalías de actas manuscritas en las elecciones, entre ellos la fuerza política del actual mandatario. El 8 de julio, la presidente de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Silvia Patricia Valdés Quezada, ordenó suspender la oficialización de los resultados, lo que generó protestas en las calles. Los manifestantes, al igual que los principales candidatos, exigen la formalización de los resultados. Arévalo anunció que presentó un documento judicial en queja ante la Corte Constitucional "derivado de la unilateral decisión de la presidenta de la CSJ de suspender la oficialización de los resultados". Torres, por su parte, expresó su preocupación porque "15 días después de la primera vuelta electoral no se han oficializado los resultados". En conferencia de prensa, la candidata agregó que existe una "judicialización" del proceso y que teme que le "roben las elecciones" por "algún interés político que desea que no se realice el balotaje".

