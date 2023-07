https://sputniknews.lat/20230714/el-factor-china-por-que-hay-previsiones-contradictorias-sobre-el-mercado-mundial-de-hidrocarburos-1141574500.html

El factor China: ¿por qué hay previsiones contradictorias sobre el mercado mundial de hidrocarburos?

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presentó recientemente sus previsiones anuales, en las que señaló que China tendrá un papel relevante... 14.07.2023, Sputnik Mundo

Según la organización conformada por 14 países, se espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 2,4 millones de barriles diarios (mbd) en 2023, sobre todo debido a "una mayor demanda en China en el segundo trimestre". En su informe, la OPEP estima que la economía de la nación gobernada por Xi Jinping crecerá durante los próximos meses. Además, el grupo anunció que, durante junio, la producción de petróleo creció en 91.000 barriles diarios en junio en términos mensuales, alcanzando los 28,19 millones de barriles diarios. De ese modo, cumplió al 250% el acuerdo de recorte de la producción petrolera, al reducir la extracción en 1,9 millones de barriles diarios más de lo previsto."Si la expectativa es que la economía china va a crecer, tienen que comenzar a producir los países que le venden materias primas [a China] y la propia China porque, para que eso ocurra, necesita tener recursos que, a lo mejor, se tienen que empezar a preparar desde ya en lugares como Brasil, por ejemplo", ahonda el experto.Otro aspecto que resalta el académico es que, al tener a Pekín como referente, la perspectiva sobre los precios de los hidrocarburos cambia."Si ellos [los integrantes de la OPEP] mantienen los recortes de producción, lo que harán es elevar innecesariamente el precio de los hidrocarburos y no se sabe si en un contexto de recuperación eso convenga; entonces, elevan la producción para que los precios se mantengan más o menos estables, con el beneficio que ellos necesitan para que puedan seguir manteniendo esta hegemonía de ingresos", profundiza. La AIE no piensa lo mismo sobre ChinaLa Agencia Internacional de Energía (AIE) tiene una postura contraria a la de la OPEP, pues revisó a la baja sus estimaciones de demanda mundial para 2023 hasta 102,1 millones de barriles diarios, 170.000 barriles menos que en el mes anterior.Y es que en la AIEA consideran que ha caído el ímpetu del crecimiento económico de China, aunque no lo colocan como único factor: también citan una desaceleración de la actividad industrial europea y las alzas en los tipos de interés en varios bancos centrales del mundo. A esto se suman las declaraciones del director de la AIE, Fatih Birol, quien aseguró el 10 de julio que la demanda de petróleo de China y otras naciones en desarrollo, además de los recortes de la oferta de la OPEP+, podrían mantener ajustado el mercado durante la última mitad de este año."Junto con los recortes de producción de los principales países productores, seguimos creyendo que podemos ver estrechez en el mercado en la segunda mitad de este año", comentó Birol.Salazar comenta que, en esta contraposición entre ambos organismos, China vuelve a ser el punto medular.Lo que puede acontecer en el futuroEl investigador señala que, en caso de que suban los precios de los hidrocarburos hacia finales de 2023 o durante 2024 por el avance económico de China, esto podría afectar en la inflación mundial."Probablemente, desde la perspectiva occidental, no conviene una nueva etapa de incremento de los costos de los hidrocarburos porque, si recordamos, la primera ola de alta inflación en el mundo fue en 2021, cuando se llegó a discutir si esto era permanente. Sin embargo, lo que se encontró es que la causa eran los precios de los energéticos", destaca."Con ese ejemplo, y la pequeña disputa entre las previsiones de esos organismos [OPEP y AIE], podemos ver la disyuntiva sobre el avance de la economía de China", concluye.

