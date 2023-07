https://sputniknews.lat/20230714/putin-participacion-de-moscu-en-acuerdo-de-granos-depende-de-cumplimiento-de-lo-prometido-a-rusia-1141575741.html

Putin: participación de Moscú en Acuerdo de Granos depende de cumplimiento de lo prometido a Rusia

Putin: participación de Moscú en Acuerdo de Granos depende de cumplimiento de lo prometido a Rusia

Presidente ruso también comentó el tema Ucrania-OTAN-seguridad. Gobierno de Perú se prepara para resistir a la Toma de Lima. El correísmo encabeza las... 14.07.2023

Putin: participación de Moscú en Acuerdo de Granos depende de cumplimiento de lo prometido a Rusia Putin: participación de Moscú en Acuerdo de Granos depende de cumplimiento de lo prometido a Rusia

Putin condiciona permanencia de Moscú en Acuerdo de Granos por cumplimiento de condiciones rusasEl 17 de julio vence el plazo de vigencia del Acuerdo de Granos, aprobado el 22 de julio del año pasado por Turquía, Ucrania y Rusia, con mediación de la ONU, y destinado a reducir las amenazas del hambre y proporcionar ayuda a los países necesitados de África, Asia y América Latina.Putin recordó que Rusia en reiteradas ocasiones ha aceptado la prórroga del pacto a pesar de que las promesas dadas a Moscú a raíz del acuerdo nunca han sido cumplidas."Nada fue hecho en este sentido... Ninguno de los puntos referentes a los intereses de la Federación de Rusia ha sido cumplido", resaltó el jefe del Kremlin en entrevista exclusiva a dos medios rusos."Ahora nos dicen: que acepten una vez más la prórroga, y nosotros cumpliremos las promesas que les dimos", dijo Putin en referencia a la falta de deseo de Occidente de cumplir los compromisos con Rusia por el Acuerdo de Granos."Ya lo pensaremos. Aún quedan unos días. Pensaremos qué pasos a tomar", resumío el jefe del Kremlin.En la misma entrevista Putin expuso su visión de una eventual membresía de Ucrania en la OTAN y las amenazas para la seguridad de Rusia que podrían surgir a raíz de las garantias de seguridad que dio el G7 a Kiev en la recién celebrada cumbre de la Alianza Atlántica en Vilna, Lituania."Estoy seguro que esto no aumentará la seguridad de Ucrania, mientras que hará el mundo más vulnerable y tendrá como consecuencia una tensión adicional a escala internacional", recalcó Putin.El gobierno de Perú se prepara para resistir a la Toma de LimaEl presidente del Consejo de Minsitros de Perú, Alberto Otárola, anunció la declaración de emergencia sobre la red vial nacional por el plazo de un mes, ya que en ese período se celebran las Fiestas Patrias y se enfrenta la protesta social en la Toma de Lima.La Plaza de Armas de la capital peruana apareció vallada, con el acceso cerrado al público.La Toma de Lima es una protesta que se está organizando para el 19 de julio por los gremios, sindicatos, ronderos, universidades y organizaciones sociales que buscan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y promueven un llamado anticipado a elecciones mediante una junta de firmas.El Correísmo encabeza las encuestas de cara a elecciones en EcuadorEl Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la actualización del Calendario Electoral y Plan Operativo de las Elecciones Anticipadas 2023. Con esto, la campaña electoral se amplió a 36 días, desde el 13 de julio hasta el 17 de agosto. Las encuestan ponen al correísmo a la cabeza y con tendencia al alza.Esther Cuesta, guayaquileña candidata Asambleísta por la Revolución Ciudadana por Europa, Asia y Oceanía, señaló comsultada por Sputnik que "el pueblo ecuatoriano está cansado de mentiras y de este estado fallido de Guillermo Lasso, la falta de salud, educación y la crisis económica ha hecho que los ciudadanos piensen seriamente en su decisión, y Luisa es la persona idonea para volver a encumbrar al país en la senda de la prosperidad".Boris Johnson no entrega mensajes a comisión investigadora por olvidar su contraseñaLa comisión investigativa por el manejo del gobierno británico de la crisis del COVID le pidió al ex primer ministro Boris Johnson que entregue los mensajes de whatsapp durante su gobierno para analizar el proceso de la toma de decisiones.Johnson colaboró con sus emails y mensajes más nuevos, pero no pudo enviar a la comisión los mensajes que tenía en un viejo iphone porque, según él, no recuerda la contraseña y teme bloquear el teléfono.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

