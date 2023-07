https://sputniknews.lat/20230714/turquia-cual-es-su-rol-geopolitico-dentro-de-la-otan-1141551653.html

Turquía: ¿cuál es su rol geopolítico dentro de la OTAN?

Turquía: ¿cuál es su rol geopolítico dentro de la OTAN?

Tras la finalización de la cumbre de la OTAN celebrada en Vilna (Lituania) los días 11 y 12 de julio, el investigador Eduardo Moggia dialogó con GPS... 14.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-14T09:44+0000

2023-07-14T09:44+0000

2023-07-14T09:44+0000

gps internacional

política

seguridad

recep tayyip erdogan

turquía

suecia

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0e/1141551497_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_e1d3d29c6fa16c3390e7259f9b5e906f.jpg

Turquía: ¿cuál es su rol geopolítico dentro de la OTAN? Turquía: ¿cuál es su rol geopolítico dentro de la OTAN?

Recientemente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que el ingreso de Suecia en la OTAN será posible después de que Turquía se convierta en el miembro de la Unión Europea. En este marco, "este país hace décadas que busca su entrada a la Unión Europea por dos grandes motivos", indicó. Por un lado, "está lo económico, en el sentido de abrir a Turquía a mercados más amplios y, por el otro, establecer un cordón en el área euroasiática, donde todos tengan que pasar por el país", dijo.En este marco, "existe un interés de integración política porque no quiere estar aislada del resto", sostuvo.Por su parte, luego de la última cumbre de dicho organismo en Lituania, "se ve cada vez más dificultoso encontrar una solución diplomática al conflicto en Ucrania, lo cual complica complica cada vez más la seguridad regional europea", advirtió el investigador.Suecia abandona su perfil pacifistaSobre las perspectivas en torno al ingreso de Suecia a la alianza militar occidental, "dicho país dejaría de lado toda una tradición pacifista y se incorporaría a dicho organismo por una presión de Europa", sostuvo. Los beneficios que cree Suecia obtener sobre ello es "una mayor presencia en el Báltico, una mayor asistencia económica, así como una cuestión defensiva ante una eventual escalada del conflicto en Ucrania", expresó. Por lo tanto, "el país nórdico optó por una opción militarista", concluyó.Puerto Rico: ¿Cómo afecta a su economía la dependencia de EEUU?La exclusión de la isla en las iniciativas económicas regionales "tiene un impacto muy negativo para su desarrollo", dijo a Sputnik la analista puertorriqueña Wilma Riverón.Los Gobiernos de EEUU y de 11 países de América Latina y el Caribe firmaron una declaración conjunta para la promoción del desarrollo económico y la cooperación entre sus miembros a través de una alianza regional, pero exclusiones como la de Puerto Rico han sido muy llamativas. En este marco, "nuestro territorio no se considera un país soberano, sino que es una colonia de EEUU bajo el nombre ficticio de Estado Libre Asociado, ya que no es ni libre ni asociado", indicó Riverón.A modo de ejemplo, "Puerto Rico no puede comprar directamente a los países soberanos mercancías transportadas por sus barcos, ya que sólo pueden ingresar productos que provengan de aquellos que ostenten la bandera norteamericana", explicó. Dado que EEUU tiene la flota mercante más cara del mundo, "ello tiene un impacto muy significativo en los precios al consumo dentro de la isla", concluyó la analista puertorriqueña.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las características de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

turquía

suecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

política, seguridad, recep tayyip erdogan, turquía, suecia, otan, аудио