La Cámara de Comercio Italiano-Rusa planea crear un sistema de pago en rublos

MOSCÚ (Sputnik) — La Cámara de Comercio Italiano-Rusa considera la creación de un mecanismo para permitir a las empresas de Rusia pagar en rublos por productos... 15.07.2023, Sputnik Mundo

El jefe de la Cámara de Comercio explicó que todavía es necesario negociar con los bancos, convencerles de que no se trata de lavado de dinero, buscar un tercer país y establecer relaciones con el banco central de ese Estado. "Hay cuestiones que requieren un par de meses. Son negociaciones con los bancos (...) Creo que todo el proceso llevará varios meses", determinó. Hizo hincapié en que el objetivo no es permitir transacciones ilegales, sino facilitar el comercio en las categorías permitidas a importación de bienes desde Italia. Según Pelazzo, en este momento hay dificultades con el intercambio de bienes entre Italia y Rusia, incluso para aquellos productos que no están sujetos a sanciones. En general, destacó, "las sanciones siguen ampliándose y continúan afectando a las exportaciones" de Italia, que entre enero y mayo de 2023 cayeron un 15,4%. Pelazzo recordó que Moscú "compraba mucho a medianos y pequeños productores, no tan conocidos en el mercado internacional" y el suministro de mercancías de Italia a Rusia solía ser el 4% de todas las exportaciones nacionales, pero ahora ha caído al 0,9%. "En Italia dicen que no hay de qué preocuparse, solo hay que reorientarse hacia otros países. En realidad, no es así", concluyó Pelazzo. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Las sanciones sectoriales incluyen la desconexión parcial del país del sistema SWIFT, la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central y el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas. Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela, pues desde el 22 de febrero de 2022 se activaron 13.840 nuevas medidas restrictivas contra el país, en adición a las 2.695 que ya estaban en vigor.

